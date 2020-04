Send til din ven. X Artiklen: Menneske først og kristen så! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Menneske først og kristen så!

Roskilde Avis - 19. april 2020 kl. 00:43 Af Kaj Bollmann / Sognepræst i Jyllinge Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg hører til dem, der synes, at det var en rigtig beslutning ikke at åbne kirkerne i påsken. Jo, det er trist ikke at kunne komme til gudstjeneste i påsken. Det er en mærkelig fornemmelse, både for præster og alle andre, ikke at kunne bruge vores smukke kirkerum til at fejre det, der i kirken er den største højtid - selvom de fleste tænker julen som den største kirkelige og folkelige højtid.

Det er første gang, der ikke holdes gudstjenester siden 1290'erne, hvor pave Bonifatius den 8. lagde Danmark i band på grund af kongens fængsling af ærkebiskop Jens Grand. Det er altså over 720 år siden, vi har oplevet noget lignende. Dengang var det en strid mellem kirke og krone, der lukkede kirkerne. Denne gang er der ikke strid. De allerfleste - også i kirkerne - har været enige om, at det var en mere kristen handling at hjælpe med at sørge for, at smitten bliver holdt nede - der kommer jo heldigvis mange ældre mennesker i kirken - end at gennemtvinge åbne kirker med den risiko, det indebærer.

Særlige rettigheder

Men ud over den sikkerhedsmæssige risiko ved at begynde at lade mennesker komme i kirken er der en helt anden side af sagen i hvert fald for folkekirkens vedkommende: Netop fordi folkekirken er folkekirke, skal kirken selvfølgelig dele befolkningens almindelige vilkår og ikke kræve særrettigheder. Så ville man med rette kunne spørge: "hvorfor skal lige præcis kirkegængerne have særrettigheder?" For ja, det er da synd for alle os kirkegængere,, at vi ikke kan komme til gudstjeneste, men det er ikke mere synd for os, end for dem, der ikke kan komme i teatret, ikke kan spille fodbold, ikke kan fejre onkel Oscars 70 års fødselsdag, ikke gå til foredrag, og ikke komme ud og køre motorcykel med gutterne. Og det er jo den samme befolkning, der er kirkegængere, som er alt det andet også!

Vores sammenhæng

På sigt ville det kunne være med til at undergrave folkekirkens folkelige forankring, hvis der blev taget mere hensyn til os som kirkegængere end som familiemedlemmer, kulturbrugere eller sportsentusiaster.

Kirke og kristendom er i Danmark en del af vores folkelige sammenhæng. Ikke et særligt parallel-samfund. Vi er mennesker, og vi er kristne i én sammenhæng, ikke i to adskilte sfærer. Phillip Fabers fantastiske morgensang på tv er jo ikke en morgenandagt; men prøv at tænke på, hvor mange salmer, der synges, og på, hvor mange af højskolesangene - eller Anne Linnets sange for den sags skyld - der har referencer til kristendom og Gud.

Det hænger sammen, og det er en værdifuld side af vores danske virkelighed, som vi skal værne om - og styrke. Derfor må kirken også i Corona-tider gå ind under samme vilkår som andre og ikke kunne beskyldes for at ville have privilegier.

Det var Grundtvig, der formulerede sætningen "Menneske først og kristen så!" Det var ikke for at gøre kristentroen til noget sekundært, men for netop at betone sammenhængen. Kristendommens vokser bedst i den muld, der hedder sand menneskelighed. Og den muld skal kirken være med til at pleje. Det gør man ikke ved at skille kirken ud som en særlig adskilt virkelighed, men ved netop at gå ind i den folkelige sammenhæng.

Budskab spredt ud

At supermarkederne så i modsætning til kirkerne fik særlige åbningstider i påsken, fik mange til at lave sarkastiske analyser af, hvad der i vore dage er vigtigst. Men selvom man kan købe en del ind over nettet, så skete udvidelsen jo dog netop af sikkerhedshensyn, for at sprede indkøbene

Der var nu heller ingen, der behøvede at gå glip af kristen påskefejring. Det var netop også spredt ud over en bredere flade: i radio og tv, på kirkernes hjemmesider. Der var megen kreativitet og alternative måder at gøre tingene på. I Jyllinge holdt vi drive in påskegudstjeneste, andre steder havde man andre gode ideer. Den gode traditionelle påskehøjmesse med "Påskeblomst, hvad vil du her" og "Som forårssolen morgenrød" og de andre salmer, vi kender, må vi vente med til næste år og så fejre med ekstra kraft; men i virkeligheden er hver eneste søndagsgudstjeneste en gentagelse af påskefejringen, så vi behøver ikke at vente længere end til den første søndag, når landet og krkerne åbner igen!