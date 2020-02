Menighedsrådsformand om besøgscenter i gammelt rådhus: Ærgerligt men nok nødvendigt

Formanden for Domsognets Menighedsråd Anne Rosendal havde foretrukket et nyt underjordisk besøgscenter, men kan blive nødt til at acceptere en løsning på loftet i det tidligere Duebrødre Hospital.

- Jeg synes, det er ærgerligt, men det er nok nødvendigt.

Sådan siger formanden for Domsognets Menighedsråd Anne Rosendal, efter at man nu har opgivet planerne om at lave et stort underjordisk besøgscenter for at markere domkirkens UNESCO-status som en del af den kulturelle verdensarv. I stedet arbejdes nu på at få det placeret i det store loftsrum oven på de to etager, der nu anvendes af Byens Hus i den gamle bygning, der oprindelig husede Duebrødre Hospital.

Anne Rosendal mener, det ville have været en bedre løsning at få et helt nyt besøgscenter, men når der nu ikke kan skaffes penge til det, må man jo finde en anden løsning.

Kan miste status

Hun forklarer, at domkirken kan risikere igen at miste sin UNESCO-status, hvis besøgsforholdene ikke forbedres. Det gjorde FN-organisationen med hovedkvarter i Paris opmærksom på, allerede da Roskilde Domkirke fik denne anerkendelse tilbage i 1995.

- Et besøgscenter vil også betyde mindre forstyrrelser inde i kirken, hvis der skal være begravelser eller andre kirkelige handlinger. Så kan en besøgsgruppe først orientere sig i centret, mens den religiøse aktivitet bliver afviklet.

- Selv om det er vigtigt for byens virksomheder at tjene penge på turisterne i Roskilde, er der jo også her en grænse for, hvor mange vi kan rumme. Sådan oplever indbyggerne det jo allerede i flere populære turistbyer.

- Men så vidt er det heldigvis ikke kommet endnu i Roskilde, fremhæver Anne Rosendal.

Gammel arbejdsplads

Formanden for menighedsrådet har i øvrigt et udmærket kendskab til bygningen, der nu rummer 'Byens Hus'.

Her arbejdede hun som sekretær for både borgmester Henrik Christiansen og kommunaldirektør Niels Borchersen, da kommunens centralforvaltning var placeret her ved siden af det røde rådhus med den gamle byrådssal.

- Men det var altså i stueetagen, at jeg arbejdede, understreger Anne Rosendal. tk