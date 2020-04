Foto: Erling j. Pedersen Foto: Erling J. Pedersen

Meget fuld kvinde stoppet i Trekroner

Roskilde Avis - 20. april 2020 kl. 11:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag aften fik en politimand sig en ubehagelig oplevelse, da han var ude at køre i egen bil i sin fritid. Han var ved at blive påkørt af en anden bil på Trekroner Centervej, da de to biler skulle passerer hinanden.

Politimanden kontaktede sine kollegaer på politigården, da han undrede sig over den måde den modkørende bil blev ført på. Han vendte også sin egen bil rundt, så han kunne følge den anden bil. Han fik også stoppet bilen før end politipatruljen var nået frem.

Politifolkene fra patruljen fik bilisten til at puste i alkometeret, og det gav så kraftigt et udslag på en promille, der var større end to. Bilisten, en 44-årig kvinde fra Roskilde, blev anholdt, hendes bil blev beslaglagt og hendes førerret blev inddraget.

Det bliver nu op til en domstol, at afgøre om bilen skal konfiskeres, og hvilken straf den berusede kvinde skal have for at sætte sig bag et rat.