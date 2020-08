Meditation på Gormsvej

Her vil Bjarne Busk, der er rådgiver hos Kræftrådgivningen i Roskilde, holde et oplæg om meditation. Han vil blandt andet komme ind følgende emner: Tankermylder? Uro i kroppen? Sådan kan du anvende meditation til at være til stede i nuet og til at rumme tanker og følelser, så disse ikke bliver styrende. Foredraget indeholder også mulighed for at smage på små elementer af meditation.