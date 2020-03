Masser af medaljer i det kolde vand

Efter de VM i issvøming i 2018, satte Mette BL Thomsen sig det mål, at hun ville udbrede sporten til så mange som muligt her i landet, og hun satte sig det mål at Danmark skulle stille med 100 deltagere til VM i 2020. Det mål blev nået.

Matthew Bryan, der til Roskilde Issvømmer Forenings store arrangementer er at finde som livredder på strandbredden, snuppede guld i 25 m bryst i sin aldersgruppe og kunne glæde sig over det klirrende metal sammen med Jane Kjøller Jensen med 2 bronzemedaljer, Jeannet Blankholm 2 sølvmedaljer og Anne Beyer Thygesen også med en sølvmedalje.

- Issvømning er kommet til Danmark for at blive, og blive udviklet, fortæller Mette BL Thomsen, der siden hun som den første dansker svømmede 450 m i det iskolde vand til VM i Finland i marts 2014, målrettet har arbejdet på udbredelsen af kendskabet til issvømning i hele Danmark.

Efter seks intensive år som isssvømmer, har hun valgt at afslutte sin aktive konkurrerende issvømmerkarriere til fordel for at skabe rammer for fællesskabet, og arbejde for udbredelsen af kendskabet til issvømning i Danmark.