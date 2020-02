Formand for foreningen Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde, Bent Oslev.

Artiklen: Masser af historie fra Roskilde: By og Land udgiver årsskrift

Foreningen Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde har netop fået årsskriftet, By og Land, for 2019, på gaden.

I det kan man blandt andet læse et genoptryk af nogle af Per Steenholdts artikler, som man også har kunnet læse i avisen Paperboy.

I 2016 blev L. A. Rings Atelier i Brøndgade for eksempel præmieret med begrundelsen: at være et ældre, historisk, uspoleret og velrestaureret hus.