Markant V-leder fylder 50

Selv om Bent Jørgensen ikke nåede at blive borgmester i Roskilde, var han meget respekteret af alle de øvrige partier for sit venlige væsen og den ordentlighed, der har præget hans indsats på alle områder.

Her mødte han også sin kæreste Pernille i en rigtig 'dobbelt-sculler', og familien med to børn har siden 2009 boet i et hus med udsigt til Svogerslev Sø.

Gennem en række år arbejde han i Venstres oplysningsforbund LOF, men cirklen blev for alvor sluttet for ham, da han sidste år fik et ønskejob som fik jobbet som Sekretariatsleder i Dansk Forening for Rosport.