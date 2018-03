Se billedserie Maria Markussen er netop færdiguddannet som slagter.

Maria fik bronze til slagtersvendeprøve

Maria fik bronze til slagtersvendeprøve

Roskilde Avis - 08. marts 2018 kl. 00:15 Af Anette GundlachFoto: Anders Ole Olsen

Maria Markussen smiler stolt, mens hun holder om sin bronzemedalje. Hun har i dagens anledning hængt den om halsen, mens hun står bag slagterdisken i SuperBrugsen i Algade.

Medaljen har hun netop modtaget, fordi hun i torsdags klarede svendeprøvens fire opgaver usædvanligt fint.

Medaljen er prikken over i'et for den unge kvinde. For allerede i januar skrev hun under på, at hun om få dage skifter titlen som lærling ud med titlen som leder af delikatesseafdelingen i butikken.

Ansættelsen glæder hende meget.

- Jeg er utrolig glad for at være her på stedet, blandt andet fordi jeg aldrig har fået et nej til mine ideer, forklarer Maria.

Egentlig var hendes plan slet ikke at bruge to år og syv måneder af sit liv på at uddanne sig som slagter.

Men nu er hun stolt af titlen, som kun få kvinder bærer, forklarer hun.

I klassen var hun en af de få piger på linjen og i slagterafdelingen er hun den eneste.

De eneste gange, hvor hun mærker, at hun ikke er så fysisk stærk som en mand, er når hun skal løfte en halv gris på 50 kilo.

- Den vejer jo lige så meget som mig, men så spørger jeg bare en af de andre, om de vil hjælpe mig med at lægge den på bordet, siger Maria Markussen.

Hun forklarer med et smil, at hendes kæreste måske er lidt utryg ved titlen. I hvert fald har han spurgt, om hun nu også er sådan en rigtig slagter. Om hun ikke er noget med delikatesser i stedet.

- Jeg er udlært slagter med speciale i delikatesser, slår hun bestemt fast.

Svendeprøven

Maria havde ikke forventet at få en bronzemedalje til svendeprøven, da det kræver, at man har mellem 40 og 42 karakterpoint, når man lægger de fire prøver sammen.

Derfor tog det lidt tid for hende at forstå, hvor godt det egentlig var gået.

Til prøven kokkerede hun blandt andet en ret, der skulle kunne sælges i delikatesseafdelingen til kunderne. Retten skulle kunne varmes op derhjemme på få minutter.

: Desuden skulle hun lave en treretters menu, seks styk smørrebrød og også vise, hvordan hun servicerer en kunde.