Manglende busser gav Ågerup: Et Zebra- spark frem

Haver til at hakke i, en hundelufterskov, fællesspisning og computere til børnene er nogle af alle de aktiviteter, der er blevet til virkelighed for i den lille landsby Ågerup, efter at den er blevet til Zebraby.

Men det hele startede egentlig allerede et kort stykke tid før, da nogle beboere besluttede at danne et landsbyråd for at få sammenhold i landsbyen og for at få tingene til at ske.