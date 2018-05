Send til din ven. X Artiklen: Mangel på kvalificeret arbejdskraft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Roskilde Avis - 27. maj 2018 kl. 06:09 Af Anne Gregersen/ A-kasseleder 3F Roskildeegnen

I 3F Roskildeegnen er i skrivende stund 183 af vore medlemmer ledige og tilmeldt Jobcentret.

Af disse bor de 94 i Roskilde kommune, 70 er kvinder, 51 er under 30 år, 59 har fremmedklingende navn, 22 er faglærte. Altså er 161 ufaglærte.

De fleste af de faglærte kommer fra byggebranchen, og er bare ledige i kort tid. De skal nok klare sig. De øvrige kommer fra industri, lager, rengøring, hotel- og restaurationsbranchen, chauffør, landbrug, post m.m.

Uddannelse giver selvtillid, det giver faglig stolthed, det giver - ja, arbejde!

Uddannelse kan hjælpe den faglærte, der er slidt af mange års rengøring eller hårdt tømrer arbejde. Der må omskoling til. Mange af vore medlemmer har kort tids skolegang. Sætter vi klogt ind med målrettet uddannelse til vore ledige med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, vil de komme i job igen.

Derfor er det da også godt, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har sat 100,4 millioner kroner i 2018 af til ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse, så de kan tage en erhvervsuddannelse. Så mangler vi bare at reglerne herfor bliver forenklet. Men vi skal nok presse på, for at vore ledige medlemmer benytter denne mulighed.

Heldigvis stiger beskæftigelsen. Som Troels Lund Poulsen har skrevet:

"Det har givet et ekstra pres på arbejdsmarkedet, og flere virksomheder melder, at de har sværere ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Og for nogle ledige - særligt dem med færrest kompetencer - kan en erhvervsuddannelse være vejen."

Tudetosset

Derfor er det tude tosset, at selv samme regering fjerner 870 millioner kroner til opkvalificering af de ledige fra beskæftigelsesindsatsen. Dette gøres ved at omlægge statens refusioner til kommunerne, så der ikke længere er 50 procents refusion fra staten til vejledning og opkvalificering af ledige. Det vil blive sværere for jobcentret at få pengene til at række, når der bevilges uddannelse. Altså vil der være fokus på mere virksomhedspraktik og mindre uddannelse. Øv! Målrettet virksomhedspraktik kombineret med uddannelse kan være rigtig godt - det benytter vi selv i mange tilfælde i vore samarbejder. Men der skal uddannelse på!

Hvad gør 3F

Hvad gør vi her i 3F Roskildeegnen?

Vi samarbejder med alle relevante parter, jobcentre, arbejdsgivere, skoler for at få vore medlemmer i uddannelse med det sigte at få dem i arbejde.

I april måned holdt vi sammen med AMUJUUL og 3F Køge Bugt en chaufførjob messe. Der var inviteret arbejdsgivere med ledige jobs, 40 ledige tog imod invitationen. Af disse 40 kom de 7 i job på selve dagen. Flere blev tilmeldt kurser og en afklaring. Jobcentrene deltog som gæster.

I august følger vi op igen, og ser, hvor mange af disse ledige, der stadig er uden job, og om uddannelse og afklaring har ført til job, eller om der eventuelt skal virksomhedspraktik til.

Vi planlægger en messe igen efter sommerferien.

Inden for den første måneds ledighed kommer vore nyledige medlemmer til et uddannelsesvejledningsmøde i afdelingen, hvor VEU konsulenter fra erhvervsskolerne informerer om uddannelsesmuligheder for ledige.

Ved første fællessamtale med Jobcentret inden for 4 ugers ledighed har vi i fællesskab fokus på kompetencer og muligheder, og prøver at finde veje i job - gerne via uddannelse.

Det er sådanne konkrete initiativer, der kan give de ledige de nødvendige kvalifikationer til at de får job. 3F Roskildeegnen tænker jobformidling og uddannelse i samme åndedrag!