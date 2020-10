Mange narko- og spiritussager fra trafikken

En politipatrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi kom på en længere køretur, da de ville stoppe en varebil, der kørte på Holbækmotorvejen i retning mod hovedstaden. Årsagen var at varebilen ikke holdt til højre, men kørte i det midterste spor selv om der ikke var trafik på motorvejen. Bilisten ville ikke stoppe, med satte farten op. Politifolkene fulgte efter bilen, der først blev stoppet i Lyngby. Chaufføren, en 24-årig mand, forsøgte at stikke af til fods med det lykkedes ikke. Han var narkopåvirket og uden kørekort. Hans kørsel endte med at han blev sigtet for op mod 50 overtrædelser af færdselsloven.

Søndag aften ved 20-tiden blev en bil med to mænd stoppet i Ny Østergade. Da chaufføren havde blæst i narkometeret gav det et udslag, der viste politifolkene, at der noget galt. Den 24-årige mand, som havde kørt bilen, blev anholdt og sigtet for narkokørsel. Politifolkene ransagede bilen og her blev der fundet to plasticflasker, der indeholdt narkoen GHB, hvad der førte til endnu en sigtelse mod den 24-årige. Denne gang for narkobesiddelse.