Benny Broström fra Vindinge IF MTB er nomineret til at modtage DGI's pris som Årets Ildsjæl.

Mandfolk fra Vindinge som ildsjæl

Selv om DGI Midt- og Vestsjælland har udsat det årlige møde for de mange frivillige, skal de frivillige fejres. Det sker ved, at der bliver kåret en Årets Ildsjæl, Årets Forening og tildelt en Ungeprisen.

Blandt kandidaterne til Årets Ildsjæl er Benny Broström fra Vindinge IF MTB. Han var med til at starte MTB op i Vindinge IF og har siden stået bag klubbens Mandfolk på MTB.