(Arkivfoto: Erling J. Pedersen)

Send til din ven. X Artiklen: Man mister ikke sine rettigheder ved udsalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Man mister ikke sine rettigheder ved udsalg

Roskilde Avis - 26. december 2017 kl. 00:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Januarudsalget går snart i gang, og butikkerne vil stå i kø med gode tilbud. Selvom jakken eller de nye sko er købt på udsalg, går forbrugernes rettigheder ikke tabt.

- Forbrugerne mister ikke deres rettigheder, fordi en vare er købt på udsalg. De er stadig dækket af den to-årige reklamationsret, medmindre butikken ved købet har oplyst om, at varen havde en fejl, og at det var derfor, at den var sat ned i pris, siger souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

Fakta

Rettigheder ved udsalg

Vær opmærksom på, at mange fysiske butikker, der normalt tilbyder en retur- eller bytteret, ofte vil skilte med, at det ikke gælder for udsalgsvarer. Er udsalgsvaren købt på nettet, har man som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret

Man har altid to års reklamationsret - også på udsalgsvarer. Man kan dog ikke klage over konkrete fejl på varen, som man er blevet gjort opmærksom på ved købet, og som er grunden til, at prisen er sat ned

(Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk)