Se billedserie Udsigt over Sankt Jørgenbjerg og Roskilde Fjord, vinterdag, malede L.A. Ring i 1915.

Maleren fra Bjerget - pragtværk om L.A Ring og hans liv

Roskilde Avis - 30. maj 2020 kl. 06:50 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nede på Bjerget ligger et lille hus i Brøndgade 1, og fortæller en smule historie om maleren L. A. Ring. Huset var hans atelier og almuestue. Vil man høre mere om det eventyr Rings liv var, skal man ty til Henrik Wivels biografi om L.A. Ring, der lige er udkommet. Den bærer titlen: Det glasklare hjerte, En biografi om L.A. Ring.

- Den ser fantastik ud, og det er længe siden, at der er lavet en bog om L.A .Ring, siger Jes Nysten om Henrik Wivels bog.

Jes Nysten er næstformand for L.A. Rings Venner og formand for Roskilde Kunstforening.

- Nu, hvor der er ved at mere opmærksomhed på Ring, er vi glade for, at der kommer et værk af den størrelse om maleren.

Størrelsen, som Jes Nysten nævner, gælder både antallet af sider, illustrationer og bogens format. 340 sider i stort format, der gør, at billederne i bogen får en størrelse, der giver Rings malerier en mulighed for at vise, hvad de kan.

- Bogen er også fantastisk godt trykt, med en rigtig god gengivelse af malerierne, siger Jes Nysten.

Barndommens land L.A. Ring var en banebrydende kunstner, der i sin levetid opnåede bred anerkendelse og popularitet.

Han blev født i 1854 i landsbyen Ring ved Næstved, og han døde i 1933, hvor han boede på Sankt Jørgensbjerg. Tiden mellem de to yderpunkter er Henrik Wivel dykket grundigt ned i og det er resulteret i en godt disponeret bog, hvor man følger de forskellige livsfaser Ring havde.

Maleren blev døbt Laurits Andersen, Ring kom først til, da han skulle markere sig som kunstner. Helt i tidens ånd, tog han sin fødebys navn til sig som sit eget.

Navnet Ring var ikke det eneste han tog med fra barndommen, da landsbyen Ring og hjemegnen spillede en stor rolle i hans kunstneriske virke, selv om L.A. Ring flyttede en del rundt i landet. Det var først, da han blev gift, han blev bofast. Hele den udvikling kan man følge i Henrik Wivels biografi, og flytteriet er fint sat ind i sammenhæng med kunstnerens udvikling.

Naturen og dagliglivet var en motivverden, som Ring brugte hele livet. Han var ikke særlig interesseret i pragtstykker, der skulle vise rigdom og magt frem, selv om han tog mod bestillingsopgaver, hvor han malede velhaveres huse.

Fra barnsben ville L.A. Ring være maler, han blev uddannet som håndværksmaler i Præstø og han flyttede til København i 1883 for at arbejde og komme tæt på det kunstneriske miljø, som var i opbrud. I 1885 blev han optaget på Det konglige Danske Kunstakademi. Ring var blandt de unge, der var med til at ændre kunsten og han forlod akademiet i protest over den konservative undervisning. Hans omgangskreds var for en stor del andre malere, forfattere og meningsdannere.

Roskilde og omegn L.A. Ring flyttede til Sankt Jørgensbjerg i 1914, hvor han havde fået bygget et hus, der passede til ham og hans familie. Inden havde familien boet i Baldersbrønde fra 1902. Her malede Ring flere værker fra Roskildes østlige omegn. Da familien flyttede til Sankt Jørgensbjerg blev det område også en del af L.A. Rings motivverden.

Fakta Det glasklare hjerte, En biografi om L.A. Ring er skrevet af Henrik Wivel.

Bogen er på 340 sider med 225 illustrationer.

Formatet er cirka 33 gange 20 centimeter.

Udgiver er forlaget Strandberg Publishing.

Prisen er sat til 400 kroner.

Flere fonde har været med til at finansiere værket. Blandt andet Liljeborgfonden, der også støtter L.A. Rings Venner. Henrik Wivel kommer rundt i Rings verden og han tager læserne med.

- Det er også spændende at læse Henrik Wivels tilgang til L.A. Ring og hans værker. Wivel er en dygtig formidler, siger Jes Nysten.

- Vi, det vil sige L.A. Rings Venner, er også glade for, at vi via Wivels bog bliver en del af forskningen i malerens liv og gerning. Ring og hans værker passer fint til nutiden.

L.A. Rings Venner står for formidlingen op pasningen af L.A. Rings atelier i Brøndgade 2.

Atelieret er lukket i øjeblikket på grund af restriktionerne i forbindelse med corona-virussen.

- Vi håber på, at det bliver muligt at åbne igen i midten af juni, siger Jes Nysten.

- Der er godt styr på, hvor mange vi lukker ind af gangen, så det skulle jo helts kunne lade sig gøre at komme i gang i weekenderne i juni og fremefter. I august plejer vi også at fejre Rings fødselsdag.

Jes Nysten har også en stående aftale med Henrik Wivel om et besøg i Roskilde, hvor forfatteren vil fortælle om sin bog og om L.A. Ring. Datoen er stadig ukendt, da besøget afhænger af en lempelse eller ophør af corona-restriktionerne.