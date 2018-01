Borgmester Joy Mogensen (S) har haft møder med alle de andre partier i byrådet for at sikre et samarbejde, selv om hun har flertal alene. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Majoritets-borgmester Joy: Tror på bredt samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Majoritets-borgmester Joy: Tror på bredt samarbejde

Roskilde Avis - 11. januar 2018 kl. 00:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om hun og Socialdemokratiet fik absolut flertal, satser borgmester Joy Mogensen stærkt på at få et bredt samarbejde i Roskildes nye byråd, der nu starter sit arbejde.

- Internt i den nye, store socialdemokratiske gruppe har vi grundigt diskuteret, hvordan vi skal håndtere den nye situation.

- Blandt andet er vi helt enige om, at alle de politiske aftaler, vi har indgået med andre partier før valget, naturligvis fortsat gælder, selv om vi nu har flertal til at gøre, hvad vi vil. Det ville være dårligt for det videre samarbejde, forklarer hun.

Roskildes borgmester har blandt andet haft møder med alle de øvrige partiledere og her diskuteret de fremtidige samarbejdsformer og økonomiske rammer.

Slut med store investeringer

- Jeg har bl.a. understreget, at nu er det slut med de store investeringer, som vi har gennemført i de sidste fire år.

- Kommunen har ikke så mange penge, at vi kan fortsætte i samme tempo med at give penge ud, enten det nu gælder nye kunststofbaner eller flere idrætshaller.

- Nu må vi tage en pause og vente på, at de store investeringer, der er gennemført, begynder at virke. Både i form af bedre forhold for borgerne og nye indtægter til kommunen.

- Når investeringerne begynder at give udbytte, også i kommunens kasse, så har vi atter mulighed for at starte nye og større projekter, mener Roskildes borgmester.

tk