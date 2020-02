Se billedserie Ejeren af cykelcafeen, Magnus Brinck Larsen, med Katinka i armene. Hvalpen kan man også ofte møde i cafeen. Forrest er cafeen, mens testercenter, cykler og maskiner er bagerst. Foto: Anette Gundlach

Magnus er vild med sport, nu åbner han: Cykelcafe med medicinsk testcenter

Roskilde Avis - 07. februar 2020

Magnus Brinck Larsen åbner på søndag 9. februar cykelcafe med testcenter ved rundkørslen på Helligkorsvej.

Cycling Power kommer stedet til at hedde og indenfor står kaffemaskine og lokaltristede bønner klar. Bagerst i rummet har han indrettet et testcenter med medicinsk udstyr, hvor han hjælper cykelryttere og løbere til at finde frem til, hvordan de præstere bedre.

Både ved at måle dem, give dem træningsprogrammer og ved at lade dem dyrke sport med iltmaske på, så de kan øve højdetræning og tage en tur i samme højde som Mount Everest.

Han forklarer, at maskinen ofte bliver brugt i sportsklubber i udlandet, men i Danmark er han muligvis den eneste, der ejer en.

Maskinen kan få løbere, cykelryttere og andre sportsfolk til at præstere mange procent bedre, forklarer Magnus Brinck Larsen, der også har læger, der henviser til ham.

Magnus Brinch Larsen er ved at gøre det sidste klar til den store åbning af cafeen.

Han glæder sig til cykelsnakke over kaffe og til at se folk dyste på cykel mod hinanden i computerspillet Swift. Skærmen er hængt op på væggen og cyklerne står klar til rytterne, fortæller han og sætter sig op på en af cyklerne og viser, hvor han er på skærmen, mens han overhaler en af de andre på to hjul.

Magnus prøver alt sit udstyr og sine maskiner på sig selv.



Fra ingeniør til sport Magnus Brinck Larsen er uddannet ingeniør og havde et godt arbejde i en stor ingeniørvirksomhed. Det sagde han op i 2014.

Han havde et stykke tid før købt sin testmaskine for at teste, hvordan han kunne blive bedre som rytter på gaden og på mountainbike.

Vennerne fra cykelsporten ville også gerne testes, og efterhånden tog det så meget af hans tid, at han oprettede en virksomhed og begyndte at tage penge for det.

Folk var begejstrede, fordi de fik en individuel rådgivning og et individuelt træningsprogram.

- Mange træner som vinden blæser, men med min maskine kan jeg se præcist, hvor de skal sætte ind for at forbedre sig, siger Magnus og fortsætter:

- Når folk kan se, at de er blevet 10 procent bedre på et halvt år, fordi de træner rigtigt, så er det rigtig stort for dem.

Magnus valgte derfor at starte for sig selv og flyttede i første omgang ind i lokaler hos behandlere i Støden, hvor han var i fire år

- Men mit udstyr fyldte så meget, så jeg blev nødt til at finde på noget andet, og da lokalerne her blev fri, slog jeg til, fortæller Magnus Brinck Larsen.

Han blev selv bidt af cykelsporten tilbage i 2003, hvor han købte sin første mountainbike, da han var i praktik hos en cykelhandler.

I dag træner han forskellige hold i teknik både på racercykel og mountainbike.

Han tester også stadig alt sit udstyr på sig selv, så helt sikkert ved, hvad han taler om.

Cykelfællesskab Magnus glæder sig over, at han nu kan opbygge et cykelfællesskab, når de for eksempel kommer og træner e-cykling hos ham.

- Man træner bare bedre, når man træner sammen med andre, siger han.

- Så kan man tage en kop kaffe i pausen, ligesom andre kan komme forbi og hygge, mens der bliver kørt om kap foran og på skærmen.

Lokalerne i rundkørslen ligger perfekt for ham.

Han kan på kort tid cykle fra sin adresse i Svogerslev med sin lille hund Katinka på maven i en rygsæk.

På åbningsdagen søndag 9. februar mellem klokken 10 og 14 kan man komme forbi til en kop kaffe, prøve udstyr og maskiner på stedet og snakke om cykler og meget andet.

Adressen er Helligkorsvej 12.