Mænd ville på flisen

Onsdag eftermiddag blev en beboer på Langagervej kontaktet af nogle mænd, som tilbød at orden fliserne. Der blev dog takket nej tak, til mændene, som forlod stedet. Beboeren tog i stedet for kontakt til politiet, da det ikke er tilladt at faldbyde sit arbejde ved 'dørsalg'. Det lykkedes dog ikke for politiet at finde mændene, som kørte i en udenlandsk indregistreret kassevogn, der var rød og med stiger på taget.