Se billedserie Ventelisterne til en bolig er lange, og det er forbavsende let at ryge af listen og miste års anciennitet hos Boligselskabet Sjælland. Det har Mia Willaume og mange andre måttet sande.

Send til din ven. X Artiklen: Må starte helt forfra: Mor til to blev smidt af boligselskabets venteliste efter 12 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Må starte helt forfra: Mor til to blev smidt af boligselskabets venteliste efter 12 år

Roskilde Avis - 03. maj 2020 kl. 00:26 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drømmen om en fast bolig fortoner sig for Mia Willaume, der har haft adresse på seks forskellige, midlertidige lejemål med sine to børn siden skilsmissen for 12 år siden.

- Da jeg blev skilt, var det den eneste mulighed at skrive mig op på venteliste til en lejlighed i Boligselskabet Sjælland. Jeg har været på venteliste i 12 år - og nu er jeg så startet forfra, erkender Mia Willaume, der definitivt er smidt af ventelisten, da hun ved en skæbnesvanger fejl ikke har fået betalt den årlige opkrævning.

Opkrævning med post Opkrævningerne fra Boligselskabet Sjælland kommer med almindelig post, og det undrer Mia Willaume, da selskabet i sagens natur ligger inde med både mailadresse og telefonnummer på de mange boligsøgende på ventelisten.

- Hvorfor varsler man ikke? De har mit cpr-nummer, min mailadresse og alle de oplysninger, de skal bruge. Når man er boligsøgende, flytter man meget, og Post Nord kan man jo ikke regne med. Min tandlæge sender en sms, når det er tid til en tandrensning. Hvorfor kan et boligselskab ikke informere på samme måde? spørger den frustrerede boligsøgende.

Grumme konsekvenser Grundet dårlige oplevelser med Betalingsservice tidligere, foretrækker Mia Willaume at have alle udgifter gennem hænderne.

Dette fører imidlertid til den ufrivillige udmeldelse i 2018, som Mia Willaume først bliver opmærksom på, da hun i oktober 2019 vil se, hvor langt hun er rykket op på listen.

Hun opdager til sin forfærdelse, at hun ikke længere står på ventelisten, og skriver straks en mail til selskabet. Heri beklager Mia Willaume, at hun ikke har fået ændret adresse i deres system, hvorfor opkrævningen altså er sendt til hendes tidligere bopæl.

'Held og lykke fremover' Mia Willaume får negativt svar tilbage fra den pågældende boligrådgiver. 'Held og lykke fremover' slutter mailen fra boligselskabet, hvorefter den frustrerede boligsøgende sidst i oktober 2019 mailer en lang ansøgning om dispensation for sin ufrivillige udmeldelse af Boligselskabet Sjælland. Heri beskriver hun over 2,5 sider sin ofte turbulente boligsituation, og hun beklager igen sin manglende betaling af den årlige, postomdelte opkrævning.

Trods appellen om at blive taget til nåde i boligselskabet står Mia Willaume tilbage, hvor hun var for 12 år siden - i en dyr, midlertidig bolig uden udsigt til at kunne skabe et permanent hjem for sine to børn.

- De er teenagere nu, og de har flyttet meget i hele deres liv, siger moren.

Ikke alene Da Mia Willaume i midten af oktober 2019 skriver ud på Facebook for at høre, om andre har tilsvarende erfaringer med Boligselskabet Sjælland, får hendes opslag 130 kommentarer. Langt hovedparten af afsenderne har erfaringer med at ryge af ventelisten hos boligselskabet med tab af anciennitet på alt mellem 10 og 30 år til følge.

Ventetid i BOSJ Udvalgte områder større end 1V



Blegdammen: 33 år

Hedeboparken: 25 år

Kløverparken: 27 år

Horsehøj: 33 år

Knolden: 20 år Udvalgte områder større end 1V