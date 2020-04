Lysning for Jyllinge: Lov om digebyggeri før sommerferien

Roskildes lokale folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) fra Gundsømagle, der længe har arbejdet for at få genstartet digebyggeriet, er særdeles tilfreds:

- Vi skal hurtigst muligt have opført denne kystsikring, så beboerne i Jyllinge Nordmark ikke skal leve i al for lang tid i frygt for nye oversvømmelser som under katastrofen i december 2013. Det kan ikke gå for stærkt siger hun.