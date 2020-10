Lyserøde Dage på RO's Torv

- Vi tænker ekstremt meget over kundernes sikkerhed. Til Late Night fredag 2. oktober spreder vi netop åbningstiden ud til kl. 22, så kunderne har flere timer at fordele deres indkøb sig på. Det giver rigtig god mening, siger centerchef på RO's Torv, Lisbeth Wilstrup.

Late Night er en del af Lyserøde Dage på RO's Torv, som strækker sig fra fredag 2. til søndag 4. oktober. Initiativet foregår i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og man kan blandt andet skrive en tanke til én, man har mistet, på den fire meter lange og over to meter høje 'Støt brysterne'-væg.

I 40-50 af centrets butikker kan man sprænge en ballon for en 10'er, og se om man har vundet i lotteriet. Overskuddet går naturligvis til 'Støt brysterne'. Der vil også være et torveområde hele ugen med salg af alt i lyserødt: candyfloss, kager, blomster, t-shirts blandt meget andet.

Derudover sælger RO's Torv deres unikke indkøbsnet, som er syet af de store bannere, der gennem årene har prydet centrets facade. Og så har Lisbeth Wilstrup sørget for, at der kommer levende hyggemusik på gangene i løbet af de lyserøde dage på RO's Torv.

- Det bliver tre musikere, der rykker sig rundt i centre. Vi har i hele perioden valgt ikke at lave events, der samler folk, og det fortsætter året ud, siger hun.

- Det er gået over al forventning, siger centerchefen efter den lange periode med corona-restriktioner.

De mange besøg i centret sommeren over betyder også, at RO's Torvs 'Børnebillet' solgte bedre end nogensinde.

- Vi frygtede det værste, men det blev en god sommer for os. Det hænger naturligvis også sammen med, at folk har rejst langt mindre, vurderer Lisbeth Wilstrup.

- Men status er, at RO's Torv i juli og august havde lige så mange kunder som i samme måneder sidste år, og tilmed har de brugt flere penge i år. Alt i alt oplever vi at kunderne er vendt tilbage, og at der igen er god aktivitet i centret, slutter hun.