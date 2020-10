Evan Lynnerup har gennem mange år været med til at sætte sig præg på den lokale udvikling i Gundsø og Roskilde.

Lynnerup runder de 70

Roskilde Avis - 05. oktober 2020 kl. 11:09 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen

Den tidligere borgmester i Gundsø Evan Lynnerup (V), der fortsat er politisk aktiv både i Roskilde Byråd og Sjællands Regionsråd, fylder 70 år torsdag den 8. oktober.

Oprindelig kommer han fra Hobro-området, hvilket fortsat skinner tydeligt igennem, når han snakker. I 1972 flyttede han sammen med hustruen Eva gennem 41 år til Gundsømagle.

Lynnerup er bankuddannet var erhvevrsrådgiver samt filialchef både i Gundsømagle og Jyllinge. Efter 22 år i branchen sluttede det, da han i 2001 blev borgmester i Gundsø.

Allerede i 1994 blev han først valgt ind i den daværende kommunalbestyrelse for Gundsø, hvor han i to perioder var gruppeformand for Venstre, inden han blev borgmester.

Kandidat i Roskilde

Ved kommunesammenlægningen i 2005 havde Lynnerup foretrukket en fusion, hvor Gundsø kom mod nord over den gamle grænse ved Værebro Å. Men et flertal af indbygerne i Gundsø ønskede i stedet en fusion med Roskilde, og her fortsatte han så også sin lokalpolitiske karriere.

Ved kommunevalget i 2009 var han borgmesterkandidat for Venstre i hele Roskilde, men da der igen var 'rødt flertal', blev det ikke til noget.

Lynnerup nåede dog i to perioder at være formand for et par af byrådets udvalg, nemlig Kultur og Idræt samt Beskæftigelse og Integration .

Sideløbende har Evan Lynnerup fra 2005 været medlem af Sjællands Regionsråd, hvor han bl.a. har engageret sig i erhvervsudvikling og internationalt samarbejde med nabo-regionerne i Skåne og Mecklenburg-Vorpommern.

Op til det kommende kommunalvalg i 2021 har Evan Lynnerup allerede tilkendegivet, at han har lyst til at tage endnu en tørn.

tk