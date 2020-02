Lyden af Lissabon

18 elever fra MusiCreator-linjen på Roskilde Katedralskole har netop været indlogeret på et lille hotel i Lissabon på et intensivt sangskrivningskursus.

Undervisere fra Musikalsk Grundkursus havde sammensat programmet, og både elever og undervisere mødtes hver aften for at lytte og give feedback på de nye numre, der var blevet skabt i løbet af dagen.

- Vi blev nærmest tvunget til at glemme alt andet end musikken. Det var både sårbart, personligt og grænseoverskridende - og ikke mindst utroligt effektivt. Herhjemme kan det trække ud i det uendelige at skrive enkelt sang, fortæller Carl Kallehauge, der normalt primært spiller bas og klaver, men som både var ude i at rappe og synge under optagelserne i Lissabon.