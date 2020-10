Se billedserie Lotte Fang som engageret og oplagt historie-fortæller på trappen til det gamle røde rådhus under en af sine populære byvandringer. (Arkivfoto: Erling J.)

Lotte Fang er død: Farvel til Roskildes store historie-fortæller

Roskilde Avis - 25. oktober 2020 kl. 18:42 Af Torben Kristensen

Efter en længere periode med sygdom er Roskildes store lokalhistoriske fortæller Lotte Fang død i en alder af 80 år.

Hun understregede ofte selv, at hun altså ikke var en tør fag-historiker. Derimod så hun sig selv som en, der fortalte gode og spændende historier om domkirkebyen.

Her levede hun næsten hele sit liv - bortset fra en lille afstikker til til Hornsherred, hvor hun boede lige ned til Isefjorden ved Venslev.

Gennem sit lange liv har hun skrevet et utal af artikler og en række bøger om Roskilde. Den mest kendte er nok 'Gader og stræder i Roskilde', som vi af og til også bruger på redaktionen, hvis det kniber med at holde styr på byens geografi. Hendes seneste udgivelse blev 'Roskildes Guldalder', hvor hun berettede om de store digtere og kunstnere, der har præget byen - lige fra komponisten Weyse og til en forfatter som Gustav Wied.

Populære byvandringer

Gennem flere årtiger var Lotte desuden sammen med byrådsmedlem Kaj V. Hansen drivkraften i de meget populære byvandringer, der ofte tiltrak flere hundrede deltagere.

Her kunne lokalhistorsk interesserede roskildensere hente meget ny viden om deres by, og hun fortalte altid på en underholdende måde, så man ikke stod og 'faldt i staver' undervejs. For et lokalt nyhedsmedie som Roskilde Avis var det altid et fint at skrive om hendes ture, som vi vidste, der ville være mange læsere til.

I de seneste år kneb det lidt med mobiliteten, men så sørgede Lotte bare for at henlægge sine byvandringer til området i nærheden af Stændertorvet og domkirken. Her var rigeligt stof til mange spændende beretninger.

Fra en fin familie

Lotte Fang kom ud af en fin gammel Roskilde-familie - i hvert fald på den ene side.

Hendes far Arthur Fang var søn fra en af byens store købmandsgårde, 'Bryggergården' i Algade, hvor der nu er en af de kendte restauranter og mange boliger i det store baghus, hvor der, som navnet fortæller, blev brygget øl.

Arthur var uddannet på universitetet og blev byens førende skribent og journalist gennem mange år. Han var blevet gift med sin kusine Fanny, der var datter af slagtermester Frederiksen, som opførte det flotte italiensk inspirerede hus på hjørnet af Hersegade og Algade.

Men da familien fik en sød ung 18-årig pige Magna fra Kornerup i huset, blev hun pludselig gravid med familiens overhoved. Det blev til Lottes storesøster, mens Arthur sørgede dog for at blive skilt og giftede sig med tjenstepigen, inden de fik Lotte adskillige år senere.

I datidens Korsbæk var det en enorm historie, og Lotte har flere gange fortalt om, hvordan det kom til at følge hende gennem mange år.

Men lokalhistorien var nu et emne for hele familien. Når man kigger alle årgange af 'Jul i Roskilde' igennem er de tre forfattere med flest bidrag: Arthur Fang, Fanny Fang - og Lotte Fang, som også var en omhyggelig redaktør gennem en lang række år.

Når Lotte fortalte eller skrev om byens historie skinnede hendes baggrund til tider tydeligt igennem. F.eks. i skildringen af den store betydning, som Roskildes mange store købmandsgårde i sin tid havde for byens udvikling og beskæftigelse.

På biblioteket

Lotte Fang havde et godt hoved og tog både realeksamen samt studentereksamen fra den gamle Katedralskole, før hun blev uddannet bibliotekar på Roskilde Bibliotek. Her var hun hovedkraften bag oprettelsen af det Lokalhistoriske Arkiv, som siden har glædet mange interesserede roskildensere.

Trods sin baggrund fra en af byens kendte familier var Lotte aldrig for fin til noget og brændte for at fortælle gode historier til så mange som muligt. Enten det nu var til Fugleskydningsselskabet, hvor hun som kvinde desværre ikke måtte være medlem, eller til en lille fest i en ejerforening, hvor hun kunne fortælle historien om hus, de boede i.

Selv har jeg haft den fornøjese i en række år at sidde sammen med Lotte Fang i bestyrelsen for Brugsen i Algade. Her ydede hun en stor og gratis indsats ved at fremstille og fortælle om lokal mad, som forretningen kunne servere til medlems-arrangementer.

Lotte fortalte med glæde til høj og lav. Vi er mange, som nu kommer til at savne alle hendes gode historier.

Sådan vil hun også blive husket blandt tusinder af sine bysbørn for en livslang og stor indsats.