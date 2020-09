Lort på den lækre måde

Danske rastepladser - og særligt de dertilhørende toiletbygninger - er ikke just kendte for at emme af luksus, gennemtænkt design og holdbare materialer.

- En ubemandet toiletbygning står i et virkelig udsat miljø, og derfor er det vigtigt, at facadebeklædningen og den indvendige beklædning er robust og nem at vedligeholde. Overfladerne er behandlet med et materiale, der gør beklædningen stærk over for ridser og graffiti. Det gør alt sammen, at pladerne kan holde i mange år. Derudover er de ikke mindst nemme at håndtere og montere.