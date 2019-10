Lommetyve tog rejsekort

En 43-årig kvinde fra Roskilde fik i løbet at tirsdagen stjålet sit rejsekort, mens hun handlede i byen. Hun havde brugt sit rejsekort for at komme ind til bymidten. Tyveriet blev opdaget, da hun havde pungen fremme for at betale i en af byens butikker. Her bemærkede hun, at rejsekortet var væk. Et efterfølgende tjek hos rejsekort.dk viste, at en anden havde brugt kortet.