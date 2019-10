Lommetyve på spil i gågaden

To kvinder blev udsat for lommetyveri, da de var på tur i Roskilde fredag lidt over middag. En af dem, en 89-årig kvinde var ude for at købe tøj. Da hun skulle til at betale for sine varer i en butik, opdagede hun, at taskens lynlås stod åben, og at pungen var væk.