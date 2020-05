De karakteristiske bygninger med deres kunstneriske udsmykning bevares. Men naboer og andre, der midlertidigt har brugt p-pladserne i skolegården, kan ikke længere holde der.

Lokalplanen for Gråbrødre: Bevarer kunsten i nye boliger

Roskilde Avis - 16. maj 2020

Når den gamle Gråbrødre Skole på hjørnet af Grønnegade og Frue Kirkestræde skal indrettes til nye lejligheder, bliver den flotte kunst bevaret, fremgår det af den kommende lokalplan, der blev drøftet på et virtuelt borgermøde onsdag.

Bygningerne blev opført i starten af 1930'erne til kommunal realskole og er udsmykket med fine ornamenter samt spændende malerier ved den imponerende indgang og centrale trappe i hjørnet mellem de to fløje.

Gennem årene gik mange af Roskildes dygtigste elever på denne skole, og de kom siden til at præge byen, når de blev ansat i gode job hos sparekassen, bankerne eller kommunens egen skatteforvaltning.

Da flere af kommunens skoler efterhånden også kunne give eleverne realeksamen, blev Gråbrødre senere omdannet til et stort aktivitets-center for de mange elever, der gik til undervisning og andre aktiviteter i byens oplysningsforbund som FOF, LOF, AOF osv.

40 lejligheder

De gamle bygninger bevares udvendigt i den nuværende form, og her kan være 30 lejligheder. Samtidig gives plads for en ny sidefløj på området over mod Hersegade med 10 lejligheder, som skal opføres i en stil, så den passer til den historiske skole.

Her ligger nu den såkaldte graffiti-gård, hvor kunstneriske sjæle indenfor denne specielle art har kunnet udtrykke sig. Den skal så flyttes ud til området ved Eriksvej nær den kommende rådhuspark.

Kommunen sælge den attraktive grund, der ligger helt central i Bymidten, kun et par minutters gang fra en af landets største jernbanestationer.

Pengene herfra vil fylde godt i den slunkne kommunekasse, og samtidig er de nye boliger en del af byrådets boligpolitik om at få flere indbyggere og skabe mere liv i Byrmidten - også efter lukketid.

Den kommende bygherre bestemmer, om de nye boliger bliver ejerlejligheder eller til privat udlejning.

Mister parkering

Godt 100 deltog i det virtuelle borgermøde, fortæller formanden for Plan- og Teknikudvalget Daniel Prehn (S).

Yderligere 10 deltagere, der ikke havde teknisk mulighed for det, var mødt op på skolen, hvor de i to forskellige klasselokaler fik mulighed for at følge med.

Et stort emne i debatten var utilfredshed fra naboer og andre, der nu har vænnet sig til at kunne parkere i skolegården, efter at den ikke længere anvendes af aftenskolerne.

Kommunens folk afviste dog, at de dermed har fået 'hævd' på at kunne bruge disse p-pladser.

Skolegården er den del af området, som den kommende bygherre køber til de nye boliger. Den skal indrettes til rekreativt område for beboerne, mens der bliver underjordisk parkering et andet sted på grunden.

Lokalplanen skal være færdig til juni, og derefter skal kommunen lave udbuds-materialet klart, så skolen kan blive solgt. En handel med tilhørende indtægt for Roskilde Kommune ventes gennemført i løbet af efteråret.