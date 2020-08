Se billedserie Husarstalden, der her ses under en tidligere byvandring, vil være en god placering for det kommende besøgscenter. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Lokalhistoriker ønsker fredning: - Forkert at bruge Duebrødre Hospital til et nyt besøgscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalhistoriker ønsker fredning: - Forkert at bruge Duebrødre Hospital til et nyt besøgscenter

Roskilde Avis - 07. august 2020 kl. 03:21 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalhistorikeren Per Steenholdt ønsker en fredning af det gamle Duebrødre Hospital, hvori Byens Hus nu holder til. Han mener, at bygningen bliver ødelagt og slet ikke kan rumme de mange mennesker, hvis den skal anvendes som besøgscenter for at Roskilde Domkirke kan bevare sin status som UNESCO-monument.

Steenholdt har nu sendt en anmodning til Slots- og Kulturstyrelsen for at få bygningen fredet, og her har man nu lovet at ville se nærmere på dette foreslag, når der er kommet flere oplysninger om det gamle hus.

Det nuværende Duebrødre Hospital ved Stændertorvet blev bygget i 1880 og er tegnet af den berømte arkitekt J.D. Herholdt. Han har her brugt den stil som kaldes 'gotisk historicisme', hvilket bl.a. fremgår af de spidsbuede murblændinger og pibegavle.

Duebrødre Hospital er en meget gammel institution i Roskilde og har ligget her ved Fondens Bro siden 1741, hvortil det flyttede fra Duebrødrevej i Roskilde. Det var beregnet til svagelige og gamle, der var ude af stand til at tage vare på sig selv. Første gang er det omtalt helt tilbage i 1211.

Centralforvaltning

Siden er huset gennem mange år blevet brugt som centralforvaltning for Roskilde Kommune. Her havde borgmesteren, kommunaldirektøren og andre centrale medarbejdere kontorer - lige ved siden af det historiske, rød rådhus med den gamle byrådssal, som var blevet opført og betalt af Roskildes store velgører Schmeltz i 1880'erne.

Efter kommunalreformen i 2005 blev rådhuset flyttet ud til den gamle amtsgård ved Køgevej, og siden er de historiske bygninger nu brugt som aktivitets- og forsamlingshus under navnet 'Byens Hus'. Flere restauranter har også lejet sig ind i de meget centralt placerede lokaler ved siden af byens vigtigste torv.

UNESCO-status truet

Roskilde Domkirke kom i 1995 med på FN-organisationen UNESCO's liste over 'menneskedhedens kulturarv i hele verden' (Patrimoine mondial de l'humanité). Den blev udvalgt på grund af sin unikke arkitektur, som er af de tidligste eksempler på fransk gotik uden for de fransktalende lande. Den står som et højdepunkt i dansk arkitektur, da man for alvor havde lært sig at bruge de nye røde teglsten.

Men med den fornemme status på UNESCO-listen følger også krav om, hvordan besøgende fra hele verden så kan blive orienteret grundigt om, hvad man her kan se. Den forudsætning har domkirken og Roskilde endnu ikke levet op til, og derfor et den fine status truet, hvis ikke Roskilde får opført et ordentligt besøgscenter.

Kommunen og domkirken har i fællesskab oprettet en fond, der skal skaffe midler til sådan et besøgscenter, men hidtil har bestyrelsen for denne fond ikke haft særligt stort held med at fremskaffe penge.

Ifølge de første oplæg skulle besøgscentret være underjordisk og placeres under Domkirkepladsen, men det ville være alt for dyrt. Derfor er man nu foreløbig endt med et forslag, om at rykke ind på øverste etage i Duebrødre Hospital, hvilket må betegnes som en udpræget nødløsning.

Alt for lille

Per Steenholdt argumenterer nu for, at loftet i bygningen slet ikke kan rumme op til 150.000 årligt besøgende, som der kræves i et UNESCO-besøgscenter. Samtidig vil det efter hans mening være forkeret at ødelægge en bygning, som bør være fredet, med elevatorer og andre installationer, som der kræves.

- Nu håber jeg, at Slots- og Naturstyrelsen vil frede den fine gamle bygning, der ikke bør smadres af elevator-tårne og andre upassende tilføjelser.

- Ellers bør de folk i fonden, der arbejder med at skabe et passende besøgscenter til Domkirken, selv indse, at der ikke er plads på loftet i det gamle hospital. De bør finde en bedre løsning, før man bruger for meget tid og kræfter på noget, der aldrig kan blive godt.

Ifølge Steenholdt findes der hele to nærliggende og bedre løsninger til nyt besøgscenter, lige så tæt på Domkirken. Det ene er den gamle tekniske skole, hvor kommunen i sin tid havde økonomiforvaltninge, bag ved det røde rådhus.

Den anden oplagte mulighed er Husarstalden mellem Palæstræde og biskoppens havde. Denne bygning står i dag næsten tom og vil give god plads til formålet.

- Jeg ved godt, at staten ejer Husarstalden, men opgaven med at få præsenteret Roskildes Domkirke overfor hele verden er vel også i statens interesse. Hvis det skulle blive nødvendigt at inddrage lidt af biskoppens have, vil han nok også give os syndsforladelse for det, mener Per Steenholdt.