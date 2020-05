Se billedserie Tidligere gik 1. maj-demonstrationen i Roskilde fra Hestetorvet til Stændertorvet og Fjordvillas have, men i de senere år har ruten været omvendt. (Foto: Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Lokalhistoriker Eisen om: 1. maj-møderne i Roskilde

På en 1. maj, hvor alle de normale arrangementer i anledning af 'arbejdernes internationale kampdag' er aflyst, giver lokalhistorikeren Hans Chr.-Eisen gennem Roskilde Museum et historisk rids af, hvordan dagen er blevet markeret i Roskilde.

Eisen var gennem mange år historielærer på 'amtet' (nu Roskilde Gymnasium). Desuden er han aktiv socialdemokrat og har bl.a. været formand for partiets organisation i det gamle Roskilde Amt.

Kun en gang tidligere er 1. maj også blevet aflyst i besættelsens sidste år, få dage før befrielsen 5. maj 1945:

For dyrt at tage fri

Første gang Arbejdernes internationale kampdag blev markeret i Roskilde var den 1. maj 1903.

- Gennem hele april diskuterede Roskildes arbejdere om de burde demonstrere på dagen. Det var en svær beslutning, for det var dyrt for arbejderne at tage fri. De ville jo miste en god dagsløn.

- Man endte faktisk med at forkaste ideen om demonstration, og valgte i stedet at afholde et møde efter fyraften," fortæller Hans-Christian Eisen, historiker og tidligere medlem af Roskilde Byråd for socialdemokraterne. Hans-Christian Eisen har gennem flere årtier beskæftiget sig med historien om arbejderbevægelsen i Roskilde og omegn.

Siden har Roskildes arbejderbevægelse markeret 1. maj med både møder, demonstrationer og taler fra store ledere som Thorvald Stauning, Nina Bang, Hans Hedtoft, H.C. Hansen og Jens Otto Krag.

Gik til Fjordvilla

- I begyndelsen benyttede man dagen til at demonstrere for kravet om en 8-timers arbejdsdag. Men siden dengang er kampdagen gået fra at være en lille demonstration af Roskildes arbejderbevægelse til en folkefest, hvor store dele af byen deltager, fortæller Eisen

Traditionen tro begyndte 1. maj-demonstrationerne på Hestetorvet, svingede forbi Domkirkepladsen og endte ved Fjordvilla. Det var bevægelsens forsamlingshus, der lå hvor 'amtet' nu har sportshal. Fra 1899 var bygningen ejet af Arbejdernes Fællesorganisation.

I Fjordvillas have blev der afholdt taler, diskuteret, spist og drukket, mens børnene forlystede sig i gynger og karruseller, beretter Hans-Christian Eisen.

Kampdagen har kun været truet enkelte gange. I de sidste år af besættelsen havde tyskerne forbudt alle former for demonstrationer, men i Roskilde opfordrede man hinanden til at gå med '1. maj mærket', som kunne afhentes i Fjordvilla. På den måde kunne man alligevel demonstrere for sammenhold, uden at mødes i store forsamlinger.

I 1976 blev både villaen og haven fjernet, men den traditionsrige markering af 1. maj fortsatte ufortrødent i Roskilde.

Krisen kræver fællesskab

I år har corona-pandemien gjort store forsamlinger umulige, men Hans-Christian Eisen mener alligevel, at kampdagen bør markeres:

- 1. maj er nu mere relevant end nogensinde. I de sidste mange år har der været et voksende fokus på individet, både i vores kultur, i vores samfund og i vores økonomi.

- Men corona-krise flytter opmærksomheden tilbage til fællesskabet. Nu ser de fleste, at vi er stærkest, når vi står sammen, mener Hans-Christian Eisen.