Lokale politikere til topmøde om sygehus

En række af Roskildes politikere har været samlet til et topmøde om fremtiden for Roskilde Sygehus. Her diskuterede de, hvordan man bedst kan sikre sengepladser og arbejdsplader på hospitalet ved Køgevej samt få oprettet nye lægehuse og andre funktioner til at sikre den såkaldt 'nære sundhed'.

Plads til sengene Tidligere i år kom administrationen i Region Sjælland efter opfordring fra Roskilde med et udspil om, hvor meget af det nuværende sygehus, som man regner med at skulle bruge i fremtiden.

Her blev der lagt op til, at regionen beholder de største og centrale hospitals-bygninger, hvilket giver mulighed for at bevare senge til behandling af patienterne. Derimod kan man godt undvære området nærmest stationen og Ny Østergade, hvor Roskilde Kommune så får nye muligheder for at indrette sundhedshuse, behandlings-klinikker og andre tilbud, der vil ligge fint ved siden af det resterende sygehus.