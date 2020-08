Se billedserie Lønmodtagerne i driftsafdelingen på Roskilde Sygehus ønsker et bedre arbejdsmiljø. Foto: Jan Partoft

Lønmodtagere til møde om arbejdsmiljøet på sygehuset

Roskilde Avis - 05. august 2020

Lønmodtagere fra de berørte fagforeninger indenfor LO-Roskilde indkaldes nu til et møde for at diskutere, hvordan man kan få forbedret arbejdsmiljøet i driftsafdelingen på Roskilde Sygehus.

Alle de ansatte i den berørte afdeling indkaldes nu til et fyraftensmøde den 17. august hos Metal på Elisagårdsvej.

Bo Victor Jensen er formand for LO-Roskilde, der er paraply-organisation til at varetage fælles interesser for lokale fagforeninger, som f.eks. 3F, Metal, HK, FOA, Elektrikerne osv.

Omstridt chef

Sagen startede, fordi der hos flere faggrupper var utilfredshed med, at en omstridt chef i driftsafdelingen efter medarbejdernes mening behandlede de ansatte nedladende og vilkårligt.

F.eks. bortviste han en tidligere ansat fra en reception for en gammel kollega, selv om arrangementet foregik på sygehuset, der jo er offentlig ejendom under Region Sjælland.

Herefter blev der holdt en slags 'mæglingsmøde' på sygehuset mellem den omtalte mellemleder, LO-formand Bo Victor Jensen og repræsentanter for regionen.

Her blev deltagerne enige om, at begge parter har et ansvar for at skabe bedre arbejdsmiljø på denne del af sygehuset.

Når lønmodtagerne fra dette område nu indkaldes til fælles møde er det for at få gode ideer til at komme med et udspil overfor sygehusets ledelse.

