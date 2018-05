Se billedserie I front ved stafetten er Fighter-gruppen, som er iført gule trøjer. Det er deltagere, som enten har eller har haft kræft. De bærer med stolthed det gule signal og lyser op, for ved ?Stafet for livet? er det OK at stå ved, at man har oplevet kræften selv.

Løber for livet - også om natten

I weekenden 26. og 27. maj fyldes Byparken for femte gang af løbet 'Stafet for livet' for kræftramte og deres pårørende.

Stafetten varer i 24 timer, og der er symbolik og et fællesskab i, at de cirka 1.000 deltagere sammen oplever både lys og mørke undervejs, fortæller formand for løbet i Roskilde, Ole Gyldengren.

- Alle er velkomne til at oprette et hold og deltage. Holdene skal have en repræsentant på banen i samtlige 24 timer og oplevelsen er helt særlig for dem, der tager nattjansen, lover Ole Gyldengren.

Ruterne i Byparken er 350 meter eller en kilometer. Man registrerer selv, hvor mange baner man har fuldført - og har man en sponsor eller flere, betaler de holdet pr. gennemført omgang. Pengene går til Kræftens Bekæmpelse.

Tænder håb

Årets tema er 'Tænd håb' - det er lige præcis det stafetten gør.

- Mange, som lever med sygdommen selv eller som pårørende, har ikke en nem hverdag. Ved stafetten er vi omgivet af mennesker, som selv kender til det, siger Ole Gyldengren.

Han fremhæver særligt lysceremonien kl. 22 lørdag aften som en uforglemmelig oplevelse.

- Det er ubeskriveligt stemningsfuldt at samles med hundredevis ligesindede i tusmørket foran 400 hvide papirsposer med lys i, siger han.

Lysposerne stilles bagefter langs ruten og lyser op for de stafetdeltagere, der har nattjansen.

- Det er på turene i nattetimerne, at jeg selv giver mig tid til at tænke på de nære, jeg har mistet. Det er de gode minder, der dukker op, og det er næsten en form for terapi, oplever han.

Alle er ramt

- Vi har alle en relation til kræft. Man siger at en tredjedel af os får kræft - resten er pårørende. Det passer vist desværre meget godt, slutter Ole Gyldengren.

Bryan Rice, der stammer fra Viby, optræder igen i år gratis ved løbet, og der er også andre former for underholdning.

Tilmelding skal ske på stafetforlivet.dk/stafet/roskilde.