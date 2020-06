Se billedserie Indskiftede Abdoulie Njai tørrede hele Fremad forsvaret og scorede i to forsøg det livsvigtige sejrsmål for Roskilde. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Livsvigtig sejr for Roskilde - Håb om at blive i 1. division Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livsvigtig sejr for Roskilde - Håb om at blive i 1. division

Roskilde Avis - 06. juni 2020 kl. 16:19 Af Torben Kristensen Foto: Anders Ole Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en fortjent og hårdt tilkæmpet sejr på 2-1 over Fremad Amager fik FC Roskilde lørdag eftermiddag tre livsvigtige point. Samtidig hentede hjemmeholdet fornyet håb om at kunne overleve i 1. division, hvor det nu ikke længere er isoleret på sidstepladsen.

Desværre fik holdets trofaste tilhængere ikke chancen for at nyde den flotte præstation, da opgøret pga. corona-faren blev afviklet helt uden tilskuere bortset fra enkelte repræsentanter fra de to klubber.

Spillerne mødte omklædte op og opholdt sig i to telte bag hvert af de to mål. På den måde undgik man at øge smittefaren ved at bruge de normale omklædningsrum og de fælles adgangsveje dertil.

Boldene blev også blevet godt afsprittet, før de kunne bruges, og i det hele taget var der gennemført en række ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger i Roskilde Idrætspark.

Roskilde vandt ikke nogen parade-sejr og var i visse perioder tilmed heldige, men set over hele kampen var resultatet alligevel fortjent.

Endnu vigtigere er dog, at FCR-mandskabet viste en stærk kampvilje og tro på, at det nok skal gå - også i de perioder, hvor dommerkendelserne og andre ting gik dem imod. Det lover godt for slutningen af sæsonen.

Plet i første forsøg

Fra starten havde gæsterne ellers bolden mest og kom frem til flere afslutninger, mens Roskilde havde svært ved at nå op på modstandernes banehalvdel med organiseret spil.

Men pludselig efter godt et kvarter var der klumpspil foran Fremad Amager-målet oven på et hjønrespark. Bolden røg frem og tilbag, før den landede hos Sebastina Czajkowski, der resolut sparkede den over stregen i Roskildes første regulære forsøg mod mål.

I den følgende periode pressede gæsterne på for en udligning og var tæt på flere gange. En angriber stod helt fri foran FCR-målet, men headede heldigvis i jorden, og lidt senere præsterede målmand Frederik Vang en superredning, da der blev afsluttet i helt fri position midt i feltet.

Frastjålet mål

Til gengæld burde hjemmeholdet lige efter være kommet på 2-0, da Nicklas Mouritsen resulut sparkede den ind i kassen efter et gennemspillet FCR-angreb.

Men helt uforståeligt annulerede dommeren målet for offside, og tv-billeder viste da også bagefter, at der ikke var noget i vejen med den scoring.

Selv Fremad Amager-spillerne så også uforstående på hinanden, og denne fejlkendelse, hvor Roskilde blev frastjålet et mål, kunne være blevet meget dyr i den sidste ende.

I stedet for 2-0 blev det nemlig 1-1, da gæsterne efter et fint opspil fik plads til at flugte bolden ind midt i feltet.

Afgørende indhop

Fremad Amager startede også 2. halvleg bedst med flere forsøg, men pludselig vendte kampen atter efter et kvarter, da Roskilde havde sat indskifteren Abdoulie Njai på banen.

Efter en fremragende solopræstation, hvor han alene kom forbi flere modstandere, reddede målmanden i første omgang. Men i andet forsøg fik Nhai bolden i mål og blev Roskildes matchvinder i et nerveprægede opgør.

Pludselige havde FCR initiativet og tilspillede sig i den følgende periode en række meget store chancer, der enten blev brændt eller reddet af den gode Fremad-målmand.

Imod slutningen trak Roskildes sig lidt rigelig tilbage på banen, da gæsterne pressede på for en udligning. En enkelt gang ramte bolden stolpen og dansede rundt på stregen, men hjemmeholdet slap med skrækken.

Solide præstationer

I disse minutter gik FCR's hovedaktionær Carsten Salomonsson nervøst rundt foran banderne og frygtede, at modstanderne igen skulle udligne, som det skete i den seneste kamp imod Nykøbing Falster. Men til sidst fløjtede dommeren af, og sammen med alle de andre folk fra klubben kunne han jublende strække armene i vejret.

Vurderet over hele halvlegen var FCR dog tættere på 3-1, end Fremad var på 2-2, og indsatsen lover godt for de kommende kampe, når holdet skal kæmpe for overlevelsen i 1. division.

Hos Roskilde leverede hele holdet en solid præstation præget af kampvilje. Men målmand Frederik Vang fortjner dog at blive fremhævet for sin e afgørende redninger, mens de to stoppere Marcus Gudmann og Andreas Hermansen også leverede en solid indsats.

Fra sin plads på den defensive midtbane styrede Nicklas Halse Roskildes organiserede angrebsspil med bolde til de hurtige angribere Sebastian Czajkowski og Mileta Rajovic.