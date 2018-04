Se billedserie Foto: Anette Gundlach

Lise skal lære grønlænderne om fisk

Roskilde Avis - 04. april 2018 kl. 00:16 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At lære grønlænderne noget om fisk, lyder lige så nytteløst som at sælge sand i Sahare

Mange af dem, man kan købe i Danmark, er fanget i havet omkring Grøndland, der er kendt for sin fangst i farvande, der bugner af liv.

Alligevel skal leder af Kvicklys fiskeafdeling i Hyrdehøj, Lise Østersø, om kort tid lære grønlænderne om fisk, når hun ankommer til butikken hos Brugsen i Nuuk.

Hun skal vise, hvordan man laver en indbydende fiskedisk, der lokker kunder til.

Lise fortæller, at på de grønlandske kanter udstiller de for det meste fisken i bunker og efter farver.

Men det betyder, at fisken ofte får lov til at blive liggende i udstillingen, fordi den ikke ser indbydende nok ud.

Buket af fisk

Lise Østersøs trick til en indbydende udstilling er at lægge fiskene op, som var hun i gang med at binde en buket blomster.

Det vil sige at fisk, der virker urolige for øjet, kommer til at ligge ved siden af rolige. Og at farverne kommer på skift og bliver mikset med grønne planter fra havet.

Det holder øjnene fast og ser indbydende ud, viser Lise Østersø, mens hun peger på udstillingen.

I anledningen af påsken kan man for eksempel købe en havtaskehale, hun har pyntet med frisk oregano og tørrede tomater.

- Sådan en skal jeg selv have på mit påskebord. Den ser flot ud, og så er der flere, der kan spise den, end hvis man har kød på bordet, siger Lise Østersø.

Slagter gik fiskevejen

Lise Østerø er egentlig udlært slagter, men hjalp ofte en fiskemand. Derfor fik hun smag for fisk og åbnede som helt ung sin egen fiskebutik.

Hendes familie mener ikke, at det er helt tilfældigt, at hun er slået ind på fiskevejen. Med sine færøske rødder har hun nemlig fisk i blodet.

Af mange omveje endte Lise som leder af fiskeafdelingen i Kvickly for omkring fire år siden.

- Jeg er utrolig glad for at være her og for, at vi i Coop hjælper hinanden udover landets grænser.

- Det er et skulderklap for mig, at jeg nu skal til Grønland, og jeg glæder mig meget til at lære dem, hvad jeg kan og til at lære af dem i en fiskenation.