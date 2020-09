Det tidligere Lindgården skal deles op, så nogle af patienterne flyttes til Viby, mens den resterende del skal være på to mindre bosteder i den vestlige del af Roskilde.

Lindegården splittes op - delvis udflytning til Viby

Planen om at flytte Lindegården ud til den lille stationsby i den sydlige del af kommunen har tidligere skabt stor modstand blandt lokale beboere, der frygter for at få disse mennesker ind i deres lokale samfund. Derfor er antallet siden skåret ned til det halve, så det nu kun er godt 30 af de bedst fungerende patienter, som skal flytte til Viby.