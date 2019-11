Forlægger Arild Batzer på sit forlag i Ringstedgade 28. Han har netop slået verdensrekorden, da det er første gang et forlag oplever at have hele to forfattere i folden, der modtager Nobels litteraturpris på samme år.

Lille forlag har: Verdensrekord i Nobelpriser

Forlaget holder til oppe under loftet i Ringstedgade. Her sidder forlægger Arild Bazter med nogle af de mange bøger, hans forlag har udgivet i år, og også dem som kommer på gaden i de kommende uger.

Litteraturpriserne regner ned over det lille forlag Batzer & Co. Senest har to af dets forfattere modtaget hele Nobelpriser i litteratur.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her