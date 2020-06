Liljeborgfonden donerer en halv million til Sagnlandet Lejre gennem særlig corona-pulje og sikrer dermed at det også i 2020 bliver muligt at opleve fortiden helt tæt på. Her ses stifter af Liljeborgfonden, Winnie Liljeborg og direktør i Sagnlandet Lejre, Lars Holten, under et besøg på den midtsjællandske kulturattraktion. Foto: Ole Malling

Liljeborgfonden donerer halv million til Sagnlandet Lejre

Rundhåndet donation sikrer kulturattraktionen, der genåbner tirsdag 9. juni

Roskilde Avis - 02. juni 2020

En gulvvaskemaskine, hjælp til ekstra bemanding som kan afspritte økseskafter og padler til stenalderbåde og stemmeforstærkere til de dragtklædte historiske formidlere.

Alt sammen ting som direktør i Sagnlandet Lejre, arkæolog Lars Holten, aldrig i sin vildeste fantasi havde troet skulle indgå i en fondsansøgning.

Ikke desto mindre er det økonomisk hjælp til netop nogle af de ting, som Liljeborgfonden har doneret til Lejres kulturattraktion på baggrund af den aktuelle coronakrise.

Og det er en hjælp som er helt uundværlig. For skal Sagnlandet Lejre klare sig gennem skærene, og også i 2020 levere historiske oplevelser og aktiviteter til gæster i alle aldre, kræver det det både nytænkning og masser af ekstra rengøring, forklarer direktøren.

Hygiejnisk jernalder - For os er den flotte gave fra Liljeborgfonden essentiel. Den betyder for eksempel, at vi kan holde vores mest populære familieområde, Båldalen, åbent for gæster. Her kan store og små være fysisk aktive og selv prøve kræfter med fortiden. For eksempel kan man sejle en tur i stenalderkano eller 1900-tals robåd, brænde energi af på brændehugning med en jernalderøkse eller selv grutte mel og bage kiks over bål som man har gjort det siden bondestenalderen og op gennem oldtiden, siger Lars Holten og uddyber:

- Det er den slags aktiviteter som er en del af kernen i vores produkt og den oplevelse man får som gæst i Sagnlandet Lejre. Men samtidig giver det nogle helt særlige udfordringer i forhold til den aktuelle situation omkring COVID-19. For skal du sejle en tur i en stenalderkano, skal du selv padle. Det betyder, at enten padler eller hænder skal afsprittes før og efter turen på søen. Det samme gælder når vores gæster har fat i vores rekonstruerede jernalderøkser og gruttesten, siger han.

Håndsprit og historie Der ligger samtidig en kæmpe opgave i at sikre et struktureret gæsteflow, så gæster ikke stimler sammen, og uden at tænke over det kommer til at stå for tæt for eksempel ved bådebroen, inden de skal ud og sejle. Men også denne problematik bliver nu nemmere at løse i Sagnlandet.

-Samlet set betyder donationen at det også i år bliver muligt at sikre både inddragende aktiviteter og gode, trygge rammer for alle vores besøgende. Fra børnefamilier til bedsteforældre og børnebørn og fra skoler og børneinstitutioner og grupper med særlige behov. Så de kan få det fulde udbytte af et besøg i vores smukke rammer, hvor der er god plads, højt til loftet og mulighed for leg, læring og fysisk udfoldelse i vores rekonstruerede miljøer. Med Liljeborgfondens flotte gave går håndsprit og aktive historiske oplevelser nu endelig hånd i hånd, slutter en storsmilende direktør.