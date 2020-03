Hullet og jordbunken bag hegnet er det første tegn på, at der bliver bygget en cafe/havneknejpe på kajpladsen, hvor Sagefjord lægger til.

Liljeborg bygger på havnen

Winnie Liljeborg har sat gang i endnu et projekt i Roskilde. Denne gang er det på Museumsøen.

- Vi er lige gået i jorden for at bygge en café på pladsen ved kajen, hvor Sagafjord lægger til, siger Winnie Liljeborg.

- Vi skal have lavet noget pænt, jeg har lejet jorden af Roskilde Kommune i 25 år

Winnie Liljeborg ejer også Sagafjord, og hun er engageret i mange projekter i Roskilde. Hun har blandt andet gjort det muligt for Julemærkefonden at slå sig ned i Roskilde ved at finansiere ombygningen af det gamle Haraldsborg til Julemærkehjemmet Liljeborg. L.A. Rings atelier i Brøndgade er støttet af hende og vinterbaderne på Museumsøen har også glæde af hendes bevågenhed.