Liberal nytårskur i Hersegade

Alex Vanopslagh besøgte Lars-Christian Brask og de øvrige LA'ere på Håndværkeren

Roskilde Avis - 27. januar 2020 kl. 20:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knap 70 gæster og medlemmer af Liberal Alliance holdt nytårskur onsdag aften 23. januar på Håndværkeren i Hersegade.

Den unge formand, Alex Vanopslagh, indledte med et indlæg om glæden ved at få et populært byrådsmedlem for LA i Roskilde, om aktuelle tendenser og observationer i dansk politik og om behov for større sammenhold i blå blok.

Herudover fremhævede han behovet for at generelt at anerkende hinanden og den gavn individuel succes gør for fællesskabet i Danmark.

Vigtige investeringer Lars-Christian Brask overtog og talte om frihed som ledelsesværktøj og begreb, og om muligheden for at kunne forblive at være sig selv i LA og stadig stå for de holdninger, der var en del af blandt andet hans folketingskampagne sidste sommer.

Han berørte nødvendigheden af forsømte investeringer i nedslidte skolebygninger, lokaler og udstyr.

- Det er en nødvendig, men også en god, investering i rammerne for vores unges viden, som er vores vigtigste ressource, sagde han.

Lars-Christian Brask talte om behovet for prestigeløse investeringer i asfalt for at få vores samfund til at glide uden kø og uproduktiv spildtid.

Køge- og Ringstedvejene som oplagte, men også i lokalsamfund, hvor bysamfund som Gundsø, Himmelev, Midtbyen, Viby og Vindinge berøres, hvor der bygges, graves og ny-indflyttes.

- Ingen skal have for lang tid til hjælp fra en ambulance eller brandbil - eller til job eller uddannelse, fortsatte han.

Slip gejsten løs Til sidst bandt Lars-Christian Brask sin tale sammen igen omkring frihed, som vejen til at slippe energien, gnisten og gejsten løs hos læger, sygeplejersker, lærere, politibetjente mv. ved at fokusere på hvad, der skal opnås og ikke på hvordan.

- Det er op til de dygtige medarbejdere og deres ledere - ikke os politikere. Vi skal kun stå for, at rammerne er ridset op og ikke sætte nøgletal ned i detaljen, sagde han.

Afslutningsvis var der netværk og samtaler Alex Vanopslagh, Lars-Christian Brask og gæsterne imellem.