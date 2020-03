Lene har åbent: Varme pølser hos Café Fodkold

- Derfor er det i orden, når vi i øvrigt sørger for at holde god afstand til kunderne og mellem dem indbyrdes.

- Her til formiddag har jeg ikke haft så mange besøgende den første time, men det er også kommet bag på mange, at vi i det hele taget har åbent. Når folk bliver klar over det, og det første chok har lagt sig, kommer lidt flere nok forbi.

- Under alle omstændigheder har jeg jo heller ikke andet at lave, så derfor står jeg selvfølgelig i min pølsevogn, forklarer hun.

Sultne roskildensere kan i øjeblikket også få sig et måltid til frokost ved at gå i supermarkedernes delikatesse-afdelinger, hvor der ligeledes er åbent. Det samme gælder ligeledes hos flere af byens bagere.

Sikker betjening Hos Slagter Frimann i Støden er der ligeledes åbent, så kunderne kan komme og købe et måltid til at spise med det samme eller tage med hjem.

- Som specialforretning, hvor man bliver betjent, kan vi jo give sikkerhed for, at flere ikke har taget på varerne. Det er også værd at tænke over, siger slagtermester Palle Christensen.