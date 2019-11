Lederen på Hedegårdenes Skole Morten Naumann er tilfreds med starten på det nye kommunikations-system.

Lederen på Hedegårdene: Vi fik fin start med Aula

Roskilde Avis - 03. november 2019

Et nyt digitalt system med navnet Aula skal gøre det nemmere og mere sikkert for pædagoger, lærere, forældre og forvaltning at kommunikere med hinanden.

Aula kom på vingerne lige oven på efterårsferien og afløser det efterhånden noget bedagede Skoleintra.

På Hedegårdenes Skole er overgangen til det nye forløbet temmelig smertefrit. Skoleleder Morten Naumann fortæller, at der er kommet under en håndfuld henvendelser fra skolens 900 forældre de første dage.

De har især drejet sig om tekniske spørgsmål, og dem har skolen så hjulpet med at løse.

- Den del, der handler om at kommunikere med forældrene, fungerer okay. Det er jo ikke andet end en kommunikationsportal.

- Hvis man er vant til at færdes på noget, der minder om sociale medier, så er det ikke raketvidenskab. Men selvfølgelig skal man lige lære et nyt system at kende og vide, hvilke knapper man skal trykke på, siger Morten Naumann,

Rart og intuitivt

Medlem af skolens bestyrelse Rikke Krogh har selv børn i 6. og 8. klasse, og hun deler skolelederens vurdering.

- Jeg bruger det dagligt og har ikke oplevet indholdsmæssige udfordringer. Der er nogle børnesygdomme, bl.a. i forbindelse med login, men indholdsmæssigt er det lækkert og rart og intuitivt.

- Eksempelvis er det rart, at beskederne nu ligger i en tråd, i stedet for som 40.000 løse beskeder. Der er tænkt meget over tingene, også de personfølsomme oplysninger, og det er rart, siger hun.

Aula er bygget sammen med brugerne

Nemmere at bruge

KOMBIT, der er kommunernes it-fællesskab, står bag Aula, og her har holdningen fra starten af været, at de kommende brugere skulle være med til at udvikle systemet.

Derfor har både administrativt personale, skolelærere, elever og forældre været med til at teste Aula.

Målet har været at skabe et enkelt og brugervenligt system, som er nemt for lærerne og pædagogerne at arbejde i, og hvor forældrene let kan følge med i børnenes hverdag og trivsel.

Kommunikationen med forældrene kan f.eks. bestå i at indkalde til skole-hjem samtaler, sende nyhedsbreve hjem, lægge ugeplaner ud (via Min Uddannelse) og tage imod sygemeldinger fra børnene i fraværsregistreringen.

Derudover er der mulighed for at "chatte" om spørgsmål, der optager lærere, forældre og børn.

Kun mindre ændring

Ikke nogen stor omvæltning

For Kamilla Lund Andersen, lærer og superbruger, har det været en fin første uge med Aula.

- Der har ikke været så mange spørgsmål til mig eller Jonas (den anden superbruger, red.), hverken fra kolleger eller fra forældre. Vi har ikke haft mange henvendelser fra folk, der har været i tvivl, siger hun.

Hun fortæller, at alle lærere har været på kursus i det nye system for nogle måneder siden. Samtidig kører lærernes interne kommunikation i et andet system, så Aula er forbeholdt kommunikationen med forældrene.

- Så det har ikke været nogen megastor omvæltning for os lærere, siger Kamilla.

Hun fremhæver dog, at chatfunktionen med forældrene i Aula er en væsentlig forbedring i forhold til Skoleintra.

For Rikke handler det nu om at tage Aula til sig.

- Øvelse gør mester. Det vil helt sikkert bliver bedre uge for uge. Alle må jo være interesserede i at få det til at fungere, siger Rikke.

Aula har mere end 2 millioner brugere på alle landets folkeskoler og SFO. Senere kommer dagtilbud med.

På Aula er det let at følge børnenes trivsel og udvikling, fordi det er knyttet sammen med andre systemer som fx læringsplatformen Min Uddannelse, så overblikket samles ét sted.

Data i Aula behandles efter de nyeste sikkerhedskrav og regler.

Aula er udviklet i et samarbejde mellem kommunernes IT-fællesskab KOMBIT, Kommunernes Landsforening og Netcompany.