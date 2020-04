Se billedserie Pædagogisk leder Nina Titi Mohr kunne fortælle om smil og velkomstkram over hele linjen, da børnene vendte tilbage i Børnehuset.

Send til din ven. X Artiklen: Leder for børnehus Hyrdehøj: Godt vi har fået livet tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leder for børnehus Hyrdehøj: Godt vi har fået livet tilbage

Roskilde Avis - 01. maj 2020 kl. 02:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- For os er det dejligt at få livet tilbage efter genoplukningen, siger Nina Titi Mohr, der er pædagogisk leder for Børnehuset Hyrdehøj, hvor hun har oplevet stor opbakning fra forældrene.

Legepladsen har været uvirkeligt tavs i fem uger, men nu er der igen børn med hvin og latter.

Alligevel er alt ikke som før, for området er delt op i zoner med farvet snor som en markering af, at børnene skal lege i små grupper i opdelte zoner. Sådan er den nye hverdag med coronavirus.

Først kom de 3-5 årige kom tilbage, og senere fulgte de helt små, fra 0 til 2 år. Omtrent halvdelen af de 87 børn, som børnehuset er normeret til, var startet mandag.

- Alt er gået rigtigt godt med modtagelsen af børnene. Der var smil og velkomstkram over hele linjen.

- Forældrene er trygge ved at aflevere deres børn, og de er især glade for opdelingen af uderummet. Vi har kun oplevet opbakning til vores tiltag fra forældrene, fortæller pædagogisk leder Nina Titi Mohr.

Ekstra håndvask

Medarbejdernes glæde over at få hverdagen tilbage og over at se børnene og kollegerne igen har været til at få øje på.

- Vi er mødt ind til en ny hverdag, hvor nogle ting selvfølgelig har ændret sig. Børnene er opdelt i grupper og fordelt i zoner på legepladsen, og der er lidt ekstra håndvask.

- Men vi gør det hele til en leg og synger nogle sange. For os medarbejdere er hverdagen ikke så anderledes. Vi har som altid fokus på omsorg og på børnenes trivsel, siger pædagog i vuggestuen Line Preisler.

Alle børn er blevet modtaget af voksne i forskellige zoner på legepladsen. Børnene opdeles i grupper på fem i forhold til indbyrdes relationer og hvornår de bliver afleveret.

Samtidig får både børn og voksne et 'gruppearmbånd' på. Det er en lille farvet snor, som markerer, hvor de hører til.

De voksne bliver som udgangspunkt sammen med de fem børn i gruppen og i den samme zone. Hvis de voksne har brug for at skifte zone, vasker de hænderne grundigt.

Den officielle anbefaling er, at børnene opholder sig uden for så meget som muligt. I Børnehuset Hyrdehøj er planen, at børnene er ude ca. 90 pct. tiden.

Plads til trøst og kram

I alle zoner er der borde og bænke, hvor børnene spiser.

- De voksne sikrer, at der er god afstand mellem børnene. På flere borde er der sat farvede cirkler ved de steder, børnene kan sætte sig. Det hjælper dem til at have god plads mellem sig, forklarer Nina Mohr.

Hun understreger, at børnene selvfølgelig fortsat kan komme op til en voksen for at blive trøstet og få en krammer. Afstanden for voksne gælder særligt til andre voksne.

I en lille gruppe sad fire børn og spiste eftermiddagsmad, mens der blev talt om coronavirus. og hvorfor tingene er anderledes med de opdelte zoner.

Konklusionen kommer fra lille Bertram:

- Og er det ikke også rigtigt, at når der ikke er mere corona, så hiver vi bare zonerne ned.