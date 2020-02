Ledelse på sygehuset og LO-formand enige: Brug for bedre arbejdsklima

Se billedserie Både ledelsen og Roskildes fagbevægelse vil nu gøre en fælles indsat for at få bedre arbejdsmiljø på en række af sygehusets afdelinger.

Roskilde Avis - 20. februar 2020 kl. 00:10 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ledere på Roskilde Sygehus og byens lokale LO-fagbevægelse, der har overenskomsterne på den store arbejdsplads ved Køgevej, er på et møde blevet enige om, at der er brug for et bedre arbejdsklima i nogle afdelinger. De vil nu arbejde sammen for det.

Til stede var formanden for LO-Roskildeegnen Bo Viktor Jensen, Region Sjællands HR-chef Lisbet Skov Rasmussen samt hospitalets driftschef Johnny Lyngård Petersen.

Mødet var kommet i stand, efter at Roskilde Avis havde skrevet om, hvordan flere medarbejder-grupper indenfor sygehusets tekniske afdelinger havde været udsat for en ledelses-stil med ydmygende 'ridefoged-metoder'.

Ansætter ny chef

Under mødet fremførte ledelsens repræsentanter, at arbejdsmiljøet efter deres vurdering var inde i en positiv udvikling efter den seneste måling i 2018. Men på en så stor arbejdsplads vil der også altid være plads til forbedringer, beretter den ansvarlige chef for presse og kommunikation på hospitalet, Linda Bang Jensen.

En ny APV-måling er netop gennemført, og resultatet af den skal nu diskuteres af både ledere og ansatte i de forskellige afdelinger. Det foregår i samarbejde med tillidsrepræsentanterne fra de forskellige faggrupper og lokale MED-udvalg.

I driftsafdelingen er man også i gang med at prioritere de områder, hvor man især skal sætte ind.

Driftschef Johnny Lyngård Petersen erkendte på mødet, at dele af det psykiske arbejdsmiljø i Driftsafdelingens tekniske afsnit er et område hvor der er brug for fortsat fokus. Men der er samtidig områder, hvor det går den rigtige vej, mente han.

- Vi har alle en opgave for at skabe en god arbejdsplads for alle vores medarbejdere, erklærede han under mødet..

For at styrke indsatsen er der fra 1. februar ansat en vicedriftschef, som bl.a. har til opgave at styrke indsatsen for arbejdsmiljøet.

Brug for tillidsmand

Som LO-formand i Roskilde-området står Bo Viktor i spidsen for den paraply-organisation, der samler alle de forskellige fagforeninger, som har overenskomsterne angående de ansattes løn og arbejdsforhold på sygehuset.

Indenfor det tekniske område er det ikke mindst folk fra den lokale afdeling af Dansk Metal samt fra 3F, der har en række andre håndværker-grupper og de ufaglærte.

- Jeg er glad for, at hospitalet sætter ekstra fokus på arbejdsmiljøet ved at ansætte en ekstra leder, der får et særligt ansvar for det og kommer tættere på medarbejderne i hverdagen. På den måde kan ledelse og ansatte i et fælles samarbejde skabe et bedre arbejdsmiljø, sagde han.

Samtidig lovede Bo Viktor at kontakte de berørte fagforeninger for at få valgt en tillidsmand i det tekniske afsnit. En sådan kan sammen med ledelsen håndtere de daglige udfordringer, der dukker op på en arbejdsplads.

- Jeg er meget tilfreds med dette resultat, efter at det i lang tid ikke har været muligt at få gjort noget ved problemerne. Nu har begge parter lovet at gøre noget for at skabe et bedre arbejdsmiljø, og jeg håber, det lykkes, siger Bo Viktor.

