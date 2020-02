Lav din udklædning til fastelavn

Sjov Ferie og Affaldsimperiet er gået sammen om at genoplive en gammel fastelavns tradition, hvor man selv laver sin fastelavnsudklædning og -maske.

I Bylivslab i Byens hus er der i denne weekend lørdag 15. februar mellem klokken 11 og 14 og søndag 16. februar fastelavnsværksted mellem klokken 11 og 16. Her er en professionel designer og syerske klar til at vejlede og hjælpe med at fremstille de udklædninger og masker som børnene vælger.