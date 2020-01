Se billedserie Peter Johannesen ved sin indkørsel på Tjærebyvej, hvor han selv har oplevet at blive ramt af et sidespejl, da han klippede hæk. Han ser ofte farlige situationer på den smalle vej. På billedet kan man se, at vejen er så smal, at lastbilens dæk er på de hvide striber på begge sider af køretøjet. Derfor kan to lastbiler ikke kan passere hinanden uden at trække ud i rabatten. Foto: Anette Gundlach

Lastbilerne buldrer forbi: Peter venter på næste ulykke

Roskilde Avis - 12. januar 2020

For kort tid siden blev Peter Johannesens nabo ramt af en bil, da han ville køre ind i sin egen indkørsel på Tjærebyvej. Peter selv er blevet ramt af et sidespejl fra en bil, da han klippede hækken ud til samme vej. I sommer kørte en lastbil og en personbil sammen. Forrige sommer kørte tre biler sammen med et brag.

Hans tre store børn må under ingen omstændigheder færdes på eller langs vejen, ligesom han selv foretrækker at gå ad dugvåde marker i stedet for i rabatten, når han skal vise hen til de mest problematiske steder på Tjærebyvej.

- Problemet er, at vejen er så smal, at de mange lastbiler ikke kan køre forbi hinanden uden at trække langt ud i rabatten, forklarer Peter Johannesen.

Helt slemt bliver det, når de tonstunge lastbiler med anhænger og fyldt med grus fra de nærtvedliggende grusgrave kører på vejen.

Han frygter derfor for det næste uheld, og han håber blot på, at der ikke skal en alvorlig ulykke til, før kommunen tager sagen i hånden og gør noget ved den farlige vej.

- Vejen er ikke bygget til så store lastbiler og så meget trafik, siger Peter Johannesen. Han bor på den del af Tjærebyvej, der efter et par 100 meter deler sig i to og henholdsvis fortsætter gennem Tjæreby og udenom.

For smal til stor trafik Mens Peter Johannesen peger rundt på vejen, kører den ene lastbil efter den anden forbi i begge retninger.

Det samme gør personbiler, køreskolebusser og biler med hestetrailere. Om sommeren er der masser af cyklister både enkeltvis og i flok.

Der er en lind strøm af trafik, når man tænker på, at klokken er omkring frokost på en helt almindelig hverdag i januar.

I rabatten er der dybe spor fra lastbiler, der er trukket ud i siden for at undgå en kollision. De dybe huller bliver jævnligt fyldt op med grus.

Peter Johannesen forklarer, at da hans familie flyttede til vejen for seks år siden, var det helt fint for dem, at lufthavnen ligger i nærheden. Det var også i orden, at FDM Sjællandsringen ikke ligger så langt væk. At familien er omgivet af grusgrave har de også lært at leve med.

Hurtig trafik For at gøre det hele endnu værre må lastbilerne i dag køre 80 kilometer i timen på strækningen, mens de kun må køre 60 i timen på omfartsvejen.

Peter Johannesen ønsker sig derfor, at hastigheden bliver sat ned og at Tjærebyvej bliver gjort brede og får et stykke med cykelsti, så den igen bliver sikker for kørende og gående trafik.

Han er netop nu i færd med at samle underskrifter ind for at få politikere og kommune til at tage problemet alvorligt.