Lars Lindskov (K): Lad os glæde os til en ny svømmehal

Roskilde Avis - 26. februar 2020 kl. 12:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som optakt til diskussionen i Roskilde Byråd om fordyrelsen af den nye svømmehal har den konservative leder i Roskilde Byråd sendt dette indlæg:

Indledningsvis vil vi fra konservativ side gerne slå fast, at vi finder den annoncerede overskridelse af såvel tidsplan som budget for den kommende svømmehal helt uacceptabel. Det er helt uforståeligt, at begge dele kan skride så voldsomt, når alle påberåber sig at være professionelle - lige fra kommunens egen forvaltning over rådgivere og projekterende til materialeleverandører og udførende.

Men nu står vi, hvor vi står - og må alle tage forvaltningens seneste opgørelse om overskridelser til efterretning. Vi forventer, at de seneste oplysninger holder vand denne gang. Bogstaveligt talt.

Når dét er sagt, bør vi huske et par ting, der førte til beslutning om svømmehallen.

Dårlig vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af de eksisterende faciliteter havde ikke været tilstrækkelig i en årrække. Roskilde Badet havde således ikke nogen udspringsvipper længere, og det blev alvorligt overvejet at lukke Maglegårdsbadet pga massive behov for renovering.

Selvom der i JyllingeHallerne er en svømmehal med både 25 meter bassin med vipper og varmt babybassin, så er folk fra andre dele af kommunen ikke vant til at køre langt, så mulighederne for at få dækket en del af behovet her druknede lidt i den ophedede debat.

Under alle omstændigheder rådede vi samlet set ikke over tilstrækkelig vandkapacitet kommunen. Det viste en analyse fra forvaltningen klart og utvetydigt. I byrådsperioden 2009-2013 var der derfor et tiltagende pres fra brugerne, borgerne og de mange foreningssvømmere om øget vandkapacitet.

Dialogforum

I Kultur- og Idrætsudvalget nedsatte vi derfor et brugerpanel med repræsentanter fra Roskilde Idrætsunion og en række aktører. Vi kaldte det Svømmehallens Dialogforum.

For de enkelte brugergrupper var budskaberne klare: Elitesvømmerne var utilfredse med at skulle træne i svømmehaller langt væk - ikke mindst manglede vi i Roskilde et 50 meter bassin såvel til træning som til konkurrencer, så vi også kunne være vært ved stævner.

Familierne efterlyste bedre vilkår for babysvømning. Og handicappede og seniorer efterlyste varmtvandsbassiner til brug for rekreation g lindring. På baggrund af disse og mange andre input begyndte der at samle sig et indtryk af behovet.

Arbejdsgruppen tog derfor på studietur til Valby Vandkulturcenter og Bellahøj Badet i Københavns Kommune og til Gigantium i Aalborg. Det gav et godt indblik i "hvad der virkede og ikke duede", og de erfaringer tog vi med hjem til arbejdet om den kommende svømmehal.

Et kompromis

Der var i byrådet bred enighed om at bygge en ny svømmehal. Men der var bestemt ikke enighed om fx nødvendige funktioner eller placering. Der blev indgået et kompromis. Og byggeriet blev sat i gang.

Der skulle flere udbud til, for ingen entreprenører ville byde på opgaven i totalentreprise. Opgaven blev derfor igangsat som fagentreprise med professionelle rådgivere som totalrådgivere og byggeledere.

Resten er historie - og alle mulige og umulige mennesker og dommedagsprofeter har bidraget til festen med latterliggørelser, hån og spot - og ikke mindst hvor meget man kunne have finansieret for det samme beløb, som svømmehallen kommer til at koste. Eller at den skulle have ligget et andet sted. Eller at man skulle have bygget et billigt stålbassin. Eller at man slet ikke behøver 50 meter.

Dén slags kan vi ikke bruge til noget nu. Og det er træls at blive ved med at høre røster fra fortiden gentage det. For i dialogforummet blev sagerne vendt og der kom en indstilling til byrådet, der behandlede det politisk - og det blev taget en beslutning.

For lidt anlæg

En del af det er sikkert korrekt. Men det er besserwisser-betragtninger - og uanvendelige i en kommune, hvor driftsbudgetterne er alt for store og anlægsbudgetterne er alt for små.

Men i stedet for at irritere os over de millioner - der helt korrekt er anvendt på en 'vandvittig måde' - så skal vi også tænke på, siden beslutningen om at bygge svømmehallen blev taget for otte år siden, så har vi anvendt svimlende 54 MILLIARDER på driftsbudgetterne.

I samme periode er der kun brugt 1,4 milliarder på anlæg - inklusive overskridelsen på svømmehallen, som altså udgør under 0,1% af vores kommunale pengeforbrug i perioden. Overskridelsen udgør endnu mindre.

Ansvar skal placeres

Fra konservativ side har vi lagt ærgrelserne til side og vil i stedet glæde os over, at vi til næste år får en svømmehal med 50 meter bassin og faciliteter til handicappede, seniorer, familier med børn samt foreninger, der nu kan få adgang til den kapacitet, de efterlyste for 10 år siden.

Det konservative folkeparti står ved vores politiske ansvar. For det var rigtigt at igangsætte byggeriet af svømmehallen - også selvom den kommer til at ligge et andet sted, end vi havde ønsket.

Men vi kan og vil naturligvis ikke tage ansvar for selve byggeriet. Det er rådgivernes og de udførendes. Og det må fagfolk inden for det juridiske felt tage sig af, når evalueringsprocessen starter næste år, når svømmehallen står færdig.

For naturligvis skal der placeres et fagligt ansvar i et byggeri, der er gået så skævt som tilfældet er. Men byrådsmedlemmernes ansvar er at sikre sammenhængskraften i en kommune. Ikke at bidrage til splittelse.

Så lad os se frem til, at tusindvis af borgere til næste år kan gå ombord i den nye svømmehals mange faciliteter og muligheder.

Lars Lindskov

Byrådsmedlem, gruppeformand Konservative

Næstformand Kultur- og Idrætsudvalget 2009-2013