Se billedserie Lars-Christian Brask talte om frihed som basis for velstand og betydningen af bedre integration.

Send til din ven. X Artiklen: Lars-Chr. Brask (V): Grundloven giver os et godt land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lars-Chr. Brask (V): Grundloven giver os et godt land

Roskilde Avis - 05. juni 2018 kl. 17:54 Af Foto: Jørgen Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Grundloven er basis for, at vi har fået så godt et land, og derfor er der grund til at fejre den langt mere.

Sådan sagde Venstres lokale folketingskandidat byrådsmedlem Lars-Chr. Brask, da partiet i Roskilde holdt Grundlovesmøde på Vejlegård, Frederiksborgvej 447.

Et år før næste folketingsvalg, hvor han nu skal gøre sig gældende, så partiet atter kan få en Roskilde-repræsentant på Christiansborg, var hans indlæg det mest interessante.

Godt 75 mennesker var mødt frem i den flotte have med udsigt til Roskilde Fjord.

Lars-Chr. forklarede, hvordan Grundloven har givet muligheder, så alle uanset pengepung kan få en uddannelse, et sted at bo og mad på bordet. Altsamme fordi der er frihed og et fundament, så alle kan udnytte deres evner, når man har vilje dertil.

- Vi skal kun have ét Danmark. Ét frit land, hvor vi vokser i fællesskab og hvor fremgangen skal komme alle til gode, understregede Lars-Chr. Brask.

- Fællesskabet består og kan bestå, og derfor er integration en vigtig del af dagsordenen.

Hiver indvandrere frem

Brask forklarede, at hvis man virkelig forstår integrationens nødvendighed, er det ikke godt nok at skælde ud på indvandrere eller andre trosretninger. Så må man også åbne døre.

- Mit lille bidrag er et selskab: RessourceMentorerne, der coacher, guider og styrker unge mennesker, som ikke hedder Lise eller Hans til et job, der passer til deres evner.

- Disse ressourcer er slet ikke godt nok udnyttet i dag. Her er en lavt-hængende frugt, der skal kultiveres til gavn for fællesskabet, med flere positive bundlinjer for samfundet og de enkelte mennesker.

RessourceMentorerne lanceres 11. juni og kommer til at have et overtal af kvinder i bestyrelsen, da det er med til at få flere uddannet og trænet til det behov, der er for flere kvinder med den erfaring, forklarede Lars Chr. Brask.

Venstres Roskilde-kandidat skal ved folketingsvalget kæmpe med partifæller om personlige stemmer indenfor hele Region Sjælland. Det afgør, hvem af dem der kommer ind i Folketinget.

Her markerer Lars-Chr. Brask sig med en baggrund som erhvervsmand og ressourcer til at føre en effektiv kampagne, som nu to gange har sikret, at han er blevet valgt til Roskilde Byråd med forholdsvis høje stemmetal.

Desuden var der taler af partiets gruppeformand i Roskilde Byråd Bent Jørgensen, medlem af Sjællands Regionsråd Evan Lynnerup samt Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

tk