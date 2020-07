Byrådsmedlem Lars-Chr. Brask, der her ses i den gamle Roskilde Idrætspark, ønsker et helt nyt stadion til begge byens divisionsklubber. (Arkivfoto: Erling J.)

Lars-Chr. Brask: Foreslår et nyt neutralt stadion

Roskilde Avis - 22. juli 2020

Byrådsmedlem Lars-Chr. Brask (LA) foreslår nu, at Roskilde får opført et helt nyt og neutralt stadion udenfor Bymidten.

- På den måde kan vi tilgodese begge byens to nye 2. divisions-hold, og samtidig kan kommunen få en meget betydelig indtægt ved at sælge arealet ved Rådmandshaven, forklarer han.

Historisk har Roskilde Boldklub 1906 og siden FC Roskilde holdt til i den gamle Roskilde Idrætspark omkring Rådmandshaven, hvor der nu også er planer om at få bygget et nyt stadion, som skal betales af private investorer.

Imens har Roskilde KFUM gennem mange år med en stor indsats fra mange frivillige opnået den samme sportslige status omkring sit anlæg ved Lillevang i den østlige del af byen, nær brandstationen.

Kommunen har hjulpet begge klubber med at stille arealer og andre faciliteter til rådighed samt givet tilskud af forskellige art til deres drift.

Nu har KFUM så sendt en ønskeseddel på over 1 million til kommunen for at kunne bruge sin opvisningsbane efter oprykningen til 2. division, og det kan blive svært at afvise, efter at FCR gennem en række år allerede har modtaget et betydeligt beløb som 'elite-støtte'.

Store indtægter

Lars-Chr. Brask, der i en ganske kort periode også nåede at være bestyrelses-formand hos FC Roskilde, var allerede fremme med det samme forslag, da et nyt stadion i Rådmandshaven første gang blev diskuteret for et par år siden.

- Idrætsparken ligger godt og centralt i Roskilde, så her kan kommunen få en særdeles god pris for området ved at sælge det til nye boliger, både i form at etagelejligheder og tæt lavt byggeri. Sådan et salg vil fylde godt i vores meget slunkne kommunekasse, hvor vi har hårdt brug for flere penge til at klare mange andre opgaver, forklarer Lars-Chr. Brask.

- Et nyt stadion skal så placeres i udkanten af Roskilde, f.eks. i Trekroner hvor den nye svømmehal også burde være placeret. Det skal betales af private investorer, der samtidig får lejlighed til at opføre kontorbygninger og andre lokaler, som kan give dem de nødvendige indtægter. Dermed giver det ikke udgifter for kommunen, som på den måde kan indkassere sin indtægt fra Rådmandshaven.

- Når store klubber som Inter og Milan kan deles om at bruge San Siro-stadion i Milano, så kan FC Roskilde og KFUM vel også anvende et fælles nyt anlæg, der ikke er knyttet til den ene eller anden klubs historie, mener Lars Chr. Brask.

