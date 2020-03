Larm hos Ruder Konge

Det lykkedes for politifolkene at få den berusede mand til at forstå, han skulle gå hjem. Turen hjemad gik i første omgang ikke længere end til Støden. Her begyndte manden igen at råbe efter folk og han var udadreagerende. Denne gang valgte politifolkene at sikre roen ved at få manden helt hjem.