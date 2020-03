Joan Zunda har ikke oplevet noget lignende i sine 20 år som ejer af Georg's Bodega. Gæsterne afleverer selv deres tomme flasker i ølkassen, og hun har gummihandsker på, når hun tømmer askebægre. Tilmed har hun måttet afskedige sine medarbejdere for at klare sig.

Langt mellem snapsene

- Vi afventer situationen. Vi tager en dag ad gangen, og venter på besked om, at vi skal lukke helt. Indtil da tager vi de forholdsregler, vi kan. Vi vasker hænder ofte, og her er god mulighed for at holde afstand mellem gæsterne, siger ejeren, der har væsentligt færre kunder i butikken end normalt.